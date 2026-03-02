Pokémon Pokopia : de nouveaux alliés et mécaniques de jeu introduits en vidéo

De nouvelles fonctionnalités dévoilées en vidéo





À quelques jours de sa sortie, Pokémon Pokopia ne pouvait pas faire l'impasse sur le Pokémon Presents des 30 ans, surtout qu'il sera finalement la seule grosse nouveauté de l'année, Pokémon Vents et Vagues n'étant pas près de voir le jour. La précédente bande-annonce du jeu, qui remonte tout de même à novembre, avait introduit de nouvelles formes uniques de créatures connues avec Professeur Bouldeneu, Maître Queulorior, Pikapâle et Ronflex Moussu. Eh bien, elles ne seront pas les seules, à commencer par le Spectre Électrik incontournable de la licence depuis des années, Motisma.

Après avoir déjà été décliné à toutes les sauces, c'est désormais dans une chaîne HI-FI qu'il a élu domicile. Il pourra modifier les thèmes sonores joués, provenant des précédents jeux de la licence. De plus, une Rongrigou cuistot a également été introduite, puisqu'il se possible de mijoter de bons petits plats pour nos camarades et nous-même.

DJ Motisma - Ce Motisma s'est installé dans une minichaîne HI-FI. Donnez-lui des CD : il jouera alors de la musique pour mettre l'ambiance.

Rongragoût (Chef Dente) - Ce Rongrigou qui ne se déplace jamais sans ses ustensiles de cuisine est un véritable cordon bleu.

Le multijoueur fait également l'objet de quelques détails, la vidéo nous montrant que le transfert vers le monde de nos amis s'effectuera via un PC, ce qui est bien pensé en termes de lore. Jouer à cache-cache et bâtir des édifices façon Minecraft feront partie des possibilités à plusieurs. Enfin, nous avons également la confirmation de la présence de créatures légendaires.

Pokémon Pokopia est pour rappel attendu ce jeudi 5 mars en exclusivité sur Switch 2. Vous pouvez le précommande chez Cdiscount (Carte clé de jeu) au prix de 59,99 €.