TEST DRAGON QUEST VII Reimagined : que vaut la version sur Switch 2 ?

Un monde charmant





DRAGON QUEST VII Reimagined a débarqué sur Switch 2 avec l’ambition de faire redécouvrir l’un des épisodes les plus vastes et les plus généreux de la saga. Entre exploration, narration au long cours et combats au tour par tour, cette version entend séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux aventuriers. Sur le papier, l’idée de replonger dans ce monument du RPG japonais en version portable a de quoi faire rêver. Reste à voir comment cette relecture technique et ces choix de versions se traduisent manette en main. Alors, cela donne quoi ?

Fluide et confortable dans la majorité des situations

Parlons peu, parlons bien, visuellement, DRAGON QUEST VII Reimagined sur Switch 2 propose une expérience globalement très agréable, surtout en mode Portable. L’affichage en 1080p apporte une image propre et lisible, avec des couleurs fidèles à l’univers si reconnaissable de la série. Les environnements respirent toujours cette atmosphère chaleureuse et intemporelle, et l’exploration reste un plaisir constant, même sur de longues sessions.

Le nombre d’images par seconde tourne dans les 60, mais elle n’est pas toujours parfaitement tenue. De légers ralentissements peuvent apparaître lors des déplacements ou lorsque la caméra est sollicitée un peu trop vivement. Rien de dramatique, mais ces variations de framerate se remarquent, surtout lors des phases d’exploration. L’ensemble reste cependant fluide et confortable dans la majorité des situations. Pour chipoter, le principal bémol visuel concerne la gestion des ombres et du niveau de détail à courte distance. Les éléments proches du joueur manquent parfois de finesse, avec un léger effet de popping visible. Ce défaut touche toutes les plateformes, mais il se fait davantage sentir sur Switch 2.

Notation Verdict 17 20