Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft tease les nouveautés et dangers du Palais mental de Radjen du DLC Mask of Darkness

Paru en début d'année, l'excellent metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown d'Ubisoft Montpellier a depuis eu droit à du contenu post-lancement qui n'était pas prévu à la base. La Voie du Guerrier a ainsi rajouté des modes Mort Permanente et Speedrun, l'Attaque de Boss la possibilité de réaffronter ces derniers et du Boss Rush, et les Épreuves divines ont apporté des défis originaux. Mais le plus intéressant, ce sera à n'en pas douter le DLC scénarisé Mask of Darkness, qui va clairement réutiliser certains éléments ayant été coupés au cours du développement, comme nous l'avions à l'époque souligné dans notre test, puisque mettant en scène Radjen. En effet, à partir d'un certain point de l'intrigue, cette dernière disparaissait et ce n'était qu'au travers d'une lettre que son lien avec Vahram était un minimum éclairci. À l'approche de son lancement, Ubisoft a partagé une très courte vidéo teasant l'extension, nous montrant une éclipse et... la main de Radjen agrippant cette dernière. Dans le genre intriguant, ça se pose là !

A sneak preview of the Prince of Persia The Lost Crown DLC... Want to see more? pic.twitter.com/oNYpbxMHiS — Prince of Persia™ (@princeofpersia) September 4, 2024

De plus, le site de l'éditeur a partagé un article présentant plus en détail le contenu de Mask of Darkness. Ainsi, nous allons donc y explorer le Palais mental de Radjen ! Oui, nous parlons toujours de Prince of Persia et non des jeux Persona 5. À l'intérieur, Sargon entendra par moment sa voix désincarnée et découvrira son passé ainsi que ses motivations. Pour cela, il faudra briser des cristaux bleus cachés un peu partout, servant à rejouer des bribes de sa mémoire, et détruire la corruption à la fin de dangereuses courses d'obstacles pour révéler de plus gros secrets. Par exemple, les Kushans ont attaqué le village de Radjen durant son enfance, Uvishka tuant sa mère alors qu'elle tentait de l'aider elle et son frère à se sauver.

Au-delà de l'aspect narratif, ce DLC va surtout nous mettre à l'épreuve, mais tous les joueurs y seront sur un pied d'égalité. En effet, Mask of Darkness ne sera pas un contenu post game, devenant accessible après avoir réussi à fuir Les Profondeurs et obtenu le pouvoir Ombre du Symorgh. L'accès au Palais mental de Radjen s'effectuera en nous téléportant via une salle cachée dans la Basse-Citadelle du Mont Qaf, sans doute là où nous avons trouvé la lettre. En y entrant, Sargon perdra tous ses pouvoirs, sauf la Ruée et l'Ombre du Symorgh, amulettes, flèches, potions de soin et une grande partie de ses augmentations de santé. Évidemment, cela ne concerne que cette zone inédite et certaines nouveautés découvertes dedans seront utilisables au Mont Qaf en y revenant, dont de nouvelles amulettes comme Vampiric Chakram, ajoutant une zone d'effet à ces derniers dans laquelle les PV ennemis sont volés. Le Palais mental disposera de son propre système de potions et pétales de l'Arbre Soma, qui ne viendront pas s'ajouter aux autres une fois de retour à la réalité. Clairement, cela sonne comme une manière de rendre aussi accessible que possible le DLC tout en encadrant totalement la progression du joueur. Espérons juste que le manque de pouvoirs ne réduise pas l'intérêt du gameplay.

Ce Palais mental est décrit comme étant un paysage surréaliste composé de blocs flottants et de cavernes éclairées à la lumière de flammes blanches fantomatiques, avec la présence de statues cendreuses, sombres toiles d'araignée cachant les corps sans vie de soldats, spectres vifs et même de sortes d'oiseaux mécaniques tournoyant telles des scies circulaires. Des orbes volants nécessiteront de bien maîtrise les parades pour les envoyer s'éclater contre un mur ou un ennemi. Une espèce d'araignée géante mécanique baptisée la Sentinelle est décrite comme arborant deux masques terrifiants, crachant du feu et des projectiles, et des lames sur ses quatre mains. Le haut de son corps pourra se séparer et léviter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit apparemment même pas d'un vrai boss à proprement parler.

En explorant ces lieux, nous découvrirons une douzaine d'éléments de parkour environnementaux, dont la moitié seront inédits, à commencer par des orbes de métal flottants faisant office de bumper, comme montré sur le visuel ci-dessus. Il y aura également plusieurs types de piliers verticaux et horizontaux, ces derniers possédant des visages bestiaux crachant des boulets de canon de leurs bouches, et des scies circulaires rouges apparaissant sans crier gare. Nous ne savons pas s'il faut s'en réjouir ou avoir peur de ce qui nous attend...

Pour rappel, ce DLC Mask of Darkness de Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 17 septembre à un prix tout riquiqui sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store) et Amazon Luna. Un portage du jeu et ses contenus sur Mac est également prévu. Le jeu de base est actuellement vendu à partir de 24,97 € sur Amazon.

