Prince of Persia: The Lost Crown, un gros chiffre de joueurs et du teasing pour la suite de la franchise PoP ?

Excellente surprise pour tous les amateurs de metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown a été lancé en janvier 2024, mais son éditeur Ubisoft n'a pas été convaincu par les ventes. En octobre dernier, le titre comptait un million de ventes, l'éditeur a préféré dissoudre l'équipe de développement pour placer les employés d'Ubisoft Montpellier sur d'autres projets. Pourtant, un nouveau gros chiffre est dévoilé cette semaine.

C'est sur le compte officiel X (ex-Twitter) de la franchise que nous apprenons que Prince of Persia: The Lost Crown compte désormais plus de deux millions de joueurs. Un joli succès, le message affirme que les joueurs ont « ravivé la légende », la franchise était en effet oubliée depuis 2010 ! Cependant, il faut tempérer cette réussite, il ne s'agit pas là de ventes réelles. Car oui, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible dans l'abonnement Ubisoft+, il a également été offert aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en mars dernier et il est également disponible sur iOS et Android : sur le Google Play Store, les joueurs peuvent le télécharger gratuitement avant d'acheter la version complète.

Quoi qu'il en soit, le succès critique était au rendez-vous, Prince of Persia: The Lost Crown a remporté le prix du Meilleur jeu vidéo aux Pégases 2025. Et que les fans de la licence se rassurent, Ubisoft affirme que « le Prince est de retour, et croyez-nous, il ne fait que s'échauffer ». D'autres jeux à venir ? Eh bien il y a évidemment Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake qui se fait désirer et The Rogue Prince of Persia qui est toujours en Early Access sur PC, mais tout laisse penser qu'un autre jeu avec le Prince serait en chemin. Affaire à suivre.

Vous pouvez acheter Prince of Persia: The Lost Crown à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.