Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft retourne le couteau dans la plaie en fêtant l'anniversaire du jeu

Il y a un an, le 18 janvier 2024, Ubisoft lançait Prince of Persia: The Lost Crown, un excellent jeu de plateforme metroidvania développé par l'équipe de Montpellier. Un vrai vent de fraîcheur pour la franchise, clairement en retrait ces dernières années, mais malheureusement, les ventes ont été décevantes pour Ubisoft, qui a décidé de placer son équipe sur d'autres projets. Aucune suite ne verra donc le jour, au grand dam des joueurs.

Mais voilà qu'Ubisoft revient aujourd'hui la bouche en cœur avec une bande-annonce pour le premier anniversaire de Prince of Persia: The Lost Crown. Visiblement pas gêné d'avoir brisé les espoirs des fans et de ses développeurs, le studio enfonce encore un peu plus le clou en mettant en avant les avis très positifs de la presse spécialisée et des extraits de gameplay avec des vidéastes qui ont adoré leur expérience de jeu. L'image se remplit même de très nombreuses grosses notes (du 9/10 et du 4/5 à foison, le titre a atteint les 87/100 sur Metacritic), mais cela ne suffit sans doute pas à justifier le développement d'un nouvel opus avec cette recette...

Depuis sa sortie il y a un an, Prince of Persia: The Lost Crown a eu droit à une extension, Mask of Darkness, mais également des mises à jour avec les Épreuves divines, un mode Speedrun, un mode Mort Permanente, un Boss Rush ou encore des tenues alternatives. Si vous étiez passé à côté du jeu, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible contre 19,99 € à la Fnac, ou à 29,99 € sur Amazon dans un bundle aux côtés d'Assassin's Creed Mirage.

