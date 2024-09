Prince of Persia: The Lost Crown, une bande-annonce cauchemardesque pour le lancement du DLC Mask of Darkness

C'est en début d'année qu'est sorti Prince of Persia: The Lost Crown, un excellent metroidvania signé Ubisoft Montpellier. Devant les bons retours critiques, les développeurs ont depuis publié plusieurs mises à jour gratuites améliorant l'expérience et y ajoutant des modes de jeu renouvelant sa rejouabilité. Mort Permanente et Speedrun avec La Voie du Guerrier, Boss Rush et Attaque de Boss avec le patch du même nom, et Épreuves divines proposant de nouveaux défis, le menu était déjà copieux. Comme prévu, c'est ce mardi que l'extension scénaristique payante Mask of Darkness a donc été lancée au doux pris de 4,99 €. Compte tenu de sa bande-annonce mettant en scène le Palais Intérieur de Radjen, l'éditeur ne se fiche vraiment pas de nous de prime abord. Évidemment, si vous souhaitez en savoir le moins possible sur l'apparence des boss et les pièges inédits, ne regardez pas la vidéo, qui semble pas mal spoiler.

Ce trailer de lancement nous montre les environnements cauchemardesques de l'esprit de Radjen, avec même un aperçu de la carte, ainsi que les nombreux pièges et ennemis qui s'y trouvent. L'extension propose également de décrocher 11 Trophées / Succès supplémentaires.

Dans cette aventure, Sargon est traqué par l'un des spécialistes en assassinat des Immortels, Radjen. Lorsqu'il l'affronte enfin, il se retrouve piégé dans son Palais Intérieur, une dimension corrompue de magie noire remplie de paysages oniriques et de créations d'un autre monde. Cible d'une chasse à l'homme mortelle et mettant son âme en jeu, Sargon doit se frayer un chemin à travers des environnements cauchemardesques et des batailles épiques pour découvrir les secrets qui se cachent derrière le Masque des ténèbres, enfoui au plus profond de l'esprit de Radjen. Les joueurs découvriront quatre nouveaux biomes surprenants et surréalistes avec plus de dix nouveaux types d'obstacles à franchir, y compris des pièges mortels et des mécanismes impitoyables allant des lasers aux portails de téléportation. Entre les séquences de plateforme, ils affronteront six nouveaux archétypes d'ennemis ainsi que trois Boss épiques - avec de nouvelles capacités de combat pour les vaincre, octroyées par trois nouvelles Amulettes.

Vous trouverez ci-dessous quelques visuels de cette extension, dont un sublime plan sur le visage démasqué de Radjen, qui ne laisse pas indifférent. Et, oui, elle est bleue, un détail bien visible dans le jeu d'origine, mais qui sera sans doute passé inaperçu chez plus d'un joueur.

Par ailleurs, une skin gratuite Rogue Prince est disponible depuis la dernière mise à jour (1,246 Go sur PS5), qui permet donc à Sargon d'arborer l'apparence du personnage principal de The Rogue Prince of Persia avec sa peau rose / violette qui le fait bien se démarquer. Elle est directement présente dans l'inventaire.

En revanche, deux skins payantes ont également été mises en vente, qui vont faire saliver les fans puisqu'elles sont inspirées du jeu Les Deux Royaumes avec une version classique du prince de cet épisode et son pendant de l'ombre ici appelé Prince obscur. Comptez tout de même 2,99 € l'unité, ce qui pique vraiment en comparaison du DLC... Cela justifie toutefois la différence de 10 euros entre l'édition de base du jeu et la Complete Edition ou Édition intégrale vendue 49,99 €. Un pack à 9,99 € permet d'ailleurs une mise à niveau et inclut donc le tout. La tenue inspirée par l'Âme du Guerrier qui avait aussi été promise sera offerte prochainement pour fêter les 35 ans de la licence.

Prince of Persia: The Lost Crown est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Steam), Amazon Luna et via Ubisoft+, vous avez donc l'embarras du choix pour y jouer.

Lire aussi : TEST Prince of Persia: The Lost Crown, tout vient à temps à qui sait attendre