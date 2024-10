Ubisoft : un responsable de Baldur's Gate 3 critique l'échec de Prince of Persia: The Lost Crown

Excellente surprise en ce début d'année, que ce soit pour les fans de la franchise ou les amateurs de metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté. Après des mises à jour gratuites et un DLC, l'équipe en charge de cet opus a été dissoute et envoyée sur d'autres projets d'Ubisoft Montpellier.

Selon certains bruits de couloir, Prince of Persia: The Lost Crown se serait vendu à un million d'exemplaires, malgré d'excellentes notes (entre 85 et 87/100 sur Metacritic). Un échec attribué à la stratégie commerciale d'Ubisoft, selon Michael Douse, responsable de la publication de Baldur's Gate 3. Dans des messages publiés sur X (ex-Twitter), le membre de Larian Studios fustige le choix d'Ubisoft de sortir Prince of Persia: The Lost Crown uniquement sur Ubisoft Connect et l'Epic Games Store, la version Steam n'étant arrivée qu'en août dernier, bien après la hype :

Le dernier jeu notable sur leur plateforme était sans doute Far Cry 6 en 2021. The Crew, Mirage et Avatar sont sortis en 2023 et n’ont pas eu de succès, on peut donc supposer que les abonnements étaient en baisse lorsque PoP est sorti en 2024. Ce qui signifie que les gens ne lanceraient pas beaucoup leur boutique. S’il était sorti sur Steam, non seulement il aurait été un succès commercial, mais il y aurait probablement eu une suite parce que l’équipe est si solide. C’est une stratégie tellement défectueuse. Le plus dur est de faire un jeu avec une note de 85 ou plus - c’est beaucoup, beaucoup plus facile d’en sortir un. Cela ne devrait tout simplement pas être fait comme ça. Si l'affirmation « les joueurs devraient s'habituer à ne pas posséder leurs jeux » est vraie en raison d'une stratégie de sortie spécifique (la sous-traitance avant les ventes), alors l'affirmation « les développeurs doivent s'habituer à ne pas avoir d'emploi s'ils créent un jeu acclamé par la critique » (stratégie de plateforme avant les ventes de titres) est également vraie, et ce n'est tout simplement pas raisonnable, même d'un point de vue commercial.

Michael Douse n'est pas tendre avec Ubisoft, il faut dire que les développeurs de Montpellier ont travaillé dur pour pondre ce très bon Prince of Persia: The Lost Crown et ne sont pas récompensés. D'autres DLC et une suite ont été pitchés à Ubisoft, mais le studio a refusé, au grand dam des développeurs et des joueurs...

