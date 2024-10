RUMEUR sur Ubisoft : il n'y aura pas de suite à Prince of Persia: The Lost Crown

En début d'année, les développeurs d'Ubisoft Montpellier sortaient Prince of Persia: The Lost Crown, un metroidvania qui a ensuite été supporté quelques mois avec l'ajout de divers modes de jeu, ainsi que des défis optionnels et plus récemment un DLC scénarisé Mask of Darkness. Plutôt bien accueilli par la critique, nous aurions clairement aimé en voir une suite à l'avenir, la fin étant assez ouverte pour permettre à Sargon de revenir. Eh bien, c'est visiblement mort si nous en croyons le journaliste Gauthier Andres aka Gautoz, qui en a expliqué la raison dans la dernière vidéo d'ORIGAMI. Ce n'est évidemment pas officiel, mais il n'y a clairement aucune raison de ne pas le croire sur ce coup, puisqu'il a pu s'entretenir avec plusieurs employés.

Le passage en question est à partir de 23:30

Selon lui, l'équipe derrière le metroidvania a donc été dissoute au sein d'Ubisoft Montpellier alors qu'elle était devenue un symbole d'une autre manière de faire du jeu vidéo au sein de l'éditeur. Quelques semaines seulement après la sortie du jeu en janvier dernier, aux alentours du printemps, le couperet était donc déjà tombé, en cause des résultats pas suffisamment satisfaisants. Des patchs et un DLC scénarisé avaient été autorisés, mais pas plus.

Là où il y a vraiment de quoi être triste, c'est qu'une suite aurait été proposée par l'équipe, de même que deux DLC supplémentaires, mais en vain... Les décisionnaires d'Ubisoft auraient préféré placer les employés sur des projets pouvant potentiellement rapporter plus. Pire encore, une justification donnée serait que créer une suite cannibaliserait les ventes sur le long terme de The Lost Crown... Quand il s'agit de pondre de multiples Far Cry ou Assassin's Creed (licences que nous apprécions pourtant), cela ne pose visiblement pas de problème. Quand nous voyons qu'une suite à Immortals Fenyx Rising a été annulée pour se concentrer sur de plus gros projets, cela n'étonne même plus...

Détail intéressant, certains employés auraient évoqué le développement de ce Prince of Persia comme étant la meilleure production de leur carrière, malgré le fait qu'il y aurait eu du crunch, mais avec un fort esprit d'équipe et de 80 à 100 personnes maximum sur le projet. Forcément, cela doit changer des coproductions avec de multiples studios à travers le monde. De plus, certains développeurs auraient pu être placés dessus alors qu'ils étaient « cramés » de bosser sur Beyond Good & Evil 2, permettant de les « réinsérer » en leur montrant qu'un projet peut avancer et être un succès critique.

Avec tous les remous actuels au sein d'Ubisoft, dont une grève ayant eu lieu la semaine dernière notamment en lien avec le télétravail, cette information a de quoi attrister. Le pire, c'est que l'éditeur célèbre actuellement les 35 ans de la licence. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à Prince of Persia: The Lost Crown et que vous êtes adhérent Fnac, son prix y est affiché à 24,99 €.

