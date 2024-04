RUMEUR sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, Ubisoft aurait tout repris de zéro

Depuis quelques années maintenant, Ubisoft a décidé de relancer la licence Prince of Persia. Si les deux plus récents prochains que sont le metroidvania The Lost Crown et le tout juste annoncé The Rogue Prince of Persia proposent des approches plus ou moins inédites pour la licence, le premier projet de ce revival qui avait été officialisé n'était autre qu'un remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Ce jeu sorti en 2003 était à l'époque un reboot total de l'univers à la suite de l'acquisition des droits par l'éditeur et a donné naissance à une trilogie extrêmement appréciée des joueurs (quadrilogie avec le sympathique, mais pas mémorable Les Sables oubliés). Sauf que l'annonce de septembre 2020 en a refroidi plus d'un... Résultat, la sortie prévue pour le début de l'année suivante n'a jamais eu lieu, les reports se sont multipliés et nous avons finalement appris que les studios de Pune et Bombay étaient écartés au profit d'Ubisoft Montréal, responsables du jeu d'origine. Au printemps dernier, il était apparemment à l'étape de la conception, car l'éditeur a préféré faire table rase et repartir de rien... Officiellement, le projet n'a pas été rebooté, mais de nouvelles indiscrétions viennent appuyer cela.

Comme l'indique Tom Henderson sur Insider Gaming, il faut carrément oublier tout ce que nous avons vu de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake jusqu'à présent. Au moins, c'est clair et net. Le remake va donc être entièrement refait, ce qui est un comble et surtout une belle perte de temps et d'argent. Notre ami du jour a ainsi pu voir des visuels du jeu, qui serait donc dans un stade peu avancé de son développement avec des textures et assets manquants. Graphiquement, ce nouveau remake adopterait donc une approche plus réaliste, avec de nouvelles animations et mécaniques de combat et parkour, entre autres. Même le scénario et la motion capture auraient été refaits de zéro. Yuri Lowenthal, doubleur original du prince qui avait repris son rôle, ne serait donc plus présent, sans que la raison ne soit précisée.

Reste à savoir quand nous pourrons découvrir tout cela par nous-mêmes. Apparemment, Ubisoft pourrait nous donner des nouvelles prochainement, donc peut-être à l'occasion du prochain Forward ? Et évidemment, l'éditeur a refusé de commenter la rumeur auprès d'Insider Gaming.

