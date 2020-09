Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake officialisé en vidéo, avec une date de sortie

Le jeu avait déjà fuité un peu partout ces derniers jours, mais c'est désormais officiel, Prince of Persia : Les Sables du Temps va avoir droit à un remake sur les plateformes modernes. Le titre a donc été montré au travers d'une première bande-annonce qui rappelera de bons souvenirs aux joueurs :

Le scénario ne change pas, nous retrouverons le Prince de Perse qui met la main sur la Dague du Temps, capable de ralentir voir remonter le temps. Un objet magique convoité par le Vizir, qui contrôle déjà des créatures de sables. Le Prince, aidé de la princesse Farah, doit donc lever cette malédiction dans ce jeu d'action et de plateforme qui se veut fidèle à l'original, sorti en 2003.

La date de sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est fixée au 21 janvier 2021 sur PC (Uplay+ et Epic Games Store), PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S. Les précommandes sont déjà ouvertes et permettent d'obtenir l'ensemble Retour aux Sources, avec la tenue et les armes originelles du Prince, ainsi qu'un filtre d'écran rétro.