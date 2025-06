Prince of Persia : Les Sables du Temps montre fugacement l'un de ses environnements, un doute quant à sa sortie demeure

Au début du mois, nous apprenions qu'il n'y aurait pas de présentation Ubisoft Forward cette année, de quoi décevoir les joueurs espérant avoir des nouvelles des futurs gros projets de l'éditeur, même si quelques annonces sont de toute manière effectuées régulièrement via ses réseaux lorsque c'est nécessaire. Peu de temps avant, l'éditeur annonçait donner plus de temps de développement à ses jeux, repoussant donc en interne certaines dates de sortie. Parmi ceux déjà annoncés se trouve le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, dont la première apparition remonte seulement à juin 2024, puisque la précédente itération du titre avant qu'Ubisoft Montréal ne reprenne la main a été mise au placard suite à la mauvaise réception des joueurs. Nous n'en avons véritablement rien vu, un plan sur une bougie n'étant clairement pas grand-chose. La seule chose connue officiellement, c'est que sa sortie est prévue pour le début d'année 2026 selon le dernier rapport trimestre de l'entreprise. Est-ce vraiment le cas au final ? Un post partagé ce lundi est tout de même venu semer le doute.

Voici une traduction du message qui a été posté aux côtés d'un magnifique visuel montrant ce qui s'apparente à la ménagerie du sultan.

Oui, nous sommes toujours plongés dans le jeu : nous explorons, construisons et veillons à ce que le sable bouge avec un but. Ce jeu est conçu par une équipe vraiment impliquée, qui met tout son cœur (et beaucoup de café) à chaque étape. Merci de votre fidélité. Pendant que le développement se poursuit en coulisses, une autre aventure vous attend dès maintenant : The Rogue Prince of Persia — rapide, élégant et conçu avec le même dévouement.

Ubisoft n'est visiblement pas encore prêt à montrer Prince of Persia : Les Sables du Temps plus concrètement, son développement poursuivant son cours. En comparaison, Prince of Persia: The Lost Crown avait déjà été pleinement introduit sept mois avant sa sortie.

Que l'éditeur prenne son temps est une chose, mais rassurer le public avec des éléments plus concrets ne ferait clairement pas de mal.

Actuellement, Prince of Persia: The Lost Crown est vendu 19,99 € sur Amazon.