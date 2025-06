Ubisoft Forward : l'éditeur va faire l'impasse sur son évènement annuel

Chaque année, le début du mois de juin marque le top départ des conférences et autres présentations des nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique. Dès ce soir, nous allons avoir droit à un State of Play du côté de PlayStation, le Summer Game Fest Live se tiendra ce vendredi et Microsoft enchaînera avec son habituel Xbox Games Showcase dimanche, sans compter sur les nombreux autres rendez-vous de plus petite taille. Mais quid d'Ubisoft dans tout ça ?

Depuis l'été 2020, l'éditeur organisait un Ubisoft Forward en lieu et place de sa traditionnelle conférence qui avait lieu en amont de l'E3 lorsque le salon existait encore. Il avait même enchaîné avec une deuxième édition quelques mois plus tard avant de retourner à un seul évènement du genre par an entre juin et septembre inclus.

Eh bien, n'attendez rien en 2025, les annonces se feront autrement s'il y en a. C'est ‪Stephen Totilo qui a rapporté la nouvelle après avoir eu un contact avec un représentant de l'éditeur, qui lui a toutefois indiqué la participation d'Ubisoft à l'IGN Live se tenant ce week-end, au PC Gaming Show et à la gamescom 2025, ajoutant la chose suivante :

Nous sommes toujours impatients de nous connecter avec nos joueurs et de présenter nos jeux. Nous continuons d'explorer les opportunités de partager des mises à jour et nous sommes impatients de fournir plus d'informations à une date ultérieure.

Rappelons que la firme française a annoncé de nouvelles réductions budgétaires lors de la présentation de ses résultats financiers en mai, en plus de reporter en interne plusieurs projets afin de leur donner plus de temps de développement. Pour autant, nous attendions clairement des nouvelles de Prince of Persia : Les Sables du Temps prévu pour début 2026 et des détails sur la feuille de route post-lancement d'Assassin's Creed Shadows au-delà de juin. Il faudra sans doute se contenter de simples vidéos diffusées séparément sur YouTube, voire d'un évènement tiers pour avoir des nouvelles des rares projets et contenus prévus ces prochains mois.

C'est tout de même assez dommage, car même si les sorties ne sont pas proches, hyper les joueurs en officialisant quelques projets en cours de production ne ferait pas de mal à l'image d'Ubisoft.

Actuellement, son dernier gros jeu Assassin's Creed Shadows est vendu dès 62,99 € chez Gamesplanet ou à 69,99 € chez Cdiscount.