Ubisoft Forward : l'éditeur tiendra à nouveau une présentation estivale malgré l'absence d'E3

Vous le savez aussi bien que nous, il n'y aura plus d'E3, l'ESA ayant définitivement enterré l'évènement qui se tenait habituellement à Los Angeles début juin. Geoff Keighley va de son côté organiser un Summer Game Fest Live 2024, mais il n'y aura pas que sa conférence où nous entendrons parler des futurs jeux à paraître sur le marché. Quelques jours après lui, c'est Ubisoft qui va donc comme à son habitude tenir sa propre présentation.

Le prochain Ubisoft Forward sera donc diffusé le lundi 10 juin 2024 en direct de Los Angeles et nous donnera des nouvelles des mises à jour de titres déjà sur le marché ainsi qu'un aperçu des prochaines sorties.

À n'en pas douter, Assassin's Creed Codename Red et le futur hub Infinity seront de la fête, l'attente avant de découvrir l'épisode au Japon et l'avenir de la série devrait donc bientôt toucher à sa fin. Les amateurs de FPS auront peut-être des nouvelles de XDefiant, comme une date de sortie s'il n'est pas encore paru d'ici là. Star Wars Outlaws, introduit l'année dernière, devrait lui aussi avoir droit à une sacrée mise en avant puisqu'il doit sortir cette année. Quant à Prince of Persia, The Lost Crown va encore bénéficier de contenus additionnels cette année, il faut donc s'attendre à ce que la licence soit présente.

Les rumeurs en début d'année faisaient état de projets liés à Ghost Recon et Far Cry, reste à voir si Ubisoft en dévoilera déjà certains, sans parler du remake de Splinter Cell. Skull and Bones, The Crew Motorfest, Rainbow Six Siege et les autres jeux recevant régulièrement du contenu seront assurément dans les parages.

