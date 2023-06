Ubisoft Forward : bêta ouverte de XDefiant, teaser de Captain Laserhawk, skate dans Riders Republic... les autres annonces de la conférence

Au milieu de mastodontes comme Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora ou Star Wars Outlaws, Ubisoft a aussi fait des annonces plus rapides pour des jeux déjà sortis ou à venir. Par exemple, nous avons pu découvrir un premier teaser pour le DLC 3 de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, qui fera comme prévu la part belle à Rayman et qui arrivera d'ici fin 2023.

Les fidèles de Riders Republic seront ravis d'apprendre que de nouvelles mises à jour sont prévues, dont une qui amènera le skate et de nouveaux défis via la Saison 8 le 26 septembre.

Des collaborations avec des franchises connues sont aussi planifiées, avec un évènement Combat Evolved introduisant le Major et l'Arbiter de Halo le 12 juillet dans Brawlhalla, et du contenu Jet Set Radio en arrivage pour Roller Champions. Le terrain Skatepark de Tokyoto et des objets cosmétiques seront disponibles à partir du 27 juin.

Le jeu mobile The Division Resurgence a eu droit à une nouvelle bande-annonce cinématique, et est désormais officiellement prévu pour l'automne 2023.

Autre gros morceau : XDefiant. Le shooter multijoueur en free-to-play a déjà attiré plus d'un million de joueurs lors de ses tests fermés, que les développeurs ont tenu à remercier avec une vidéo compilant leurs meilleures réactions. Ils ont surtout annoncé qu'une bêta ouverte aurait lieu entre le 21 et 23 juin sur PC et consoles, que le lancement officiel aurait lieu à l'été 2023, et que quatre saisons amenant armes, cartes, cosmétiques et autres nouveautés étaient déjà planifiées.

XDefiant is planning to launch later this Summer, but that's just the start for XDefiant. Here's a preview of what's in store for Year 1! ???? ???? pic.twitter.com/3oGnbX8giL — XDefiant (@PlayXDefiant) June 12, 2023

Sinon, la série animée Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, inspirée de Far Cry 3: Blood Dragon et produite par Adi Shankar et Bobbypills pour Netflix, a eu droit à un nouveau teaser après celui dévoilé en 2021. Elle met en scène des alter ego de personnages Ubisoft dans un univers débordant de références aux années 90, comme une sorte de crapaud assassin et de méchants lapins. Et elle arrivera sur le SVOD à l'automne 2023.

Nous sommes en 1992. Le pays anciennement connu sous le nom des États-Unis s'appelle désormais Eden, une technocratie où règnent propagande et corruption. Le super-soldat Dolph Laserhawk vient d'être trahi par l'amour de sa vie et emprisonné dans la prison ultra sécurisée d'Eden, Supermaxx. Pour survivre, il doit à présent diriger une équipe rebelle de parias au cours de périlleuses missions d'infiltration.

Enfin, il fallait y passer, Just Dance 2024 Edition a été officialisé avec une séquence de danse dans la petite salle qui accueillait la conférence. Il sortira le 24 octobre 2023 sur toutes les consoles du moment et comportera une quarantaine de nouveaux morceaux récents ou plus anciens.

Et voilà, vous savez désormais tout sur ce qui a été dit par Ubisoft lors de son Ubisoft Forward du 12 juin !