Netflix : casting pour Resident Evil live-action, première image de Splinter Cell, nouvelles séries Far Cry et spin-off en France pour Castlevania !

La Netflix Geeked Week n'était pas le théâtre pour les plus grosses annonces du diffuseur, mais elle nous a permis de découvrir des choses sympathiques, comme des dates ou des révélations pour des animes à venir. La dernière étape de ce vendredi était consacrée aux adaptations de jeux vidéo, et il y avait de quoi se faire plaisir.

Déjà, Arcane, la série adaptée de League of Legends, a eu droit à un nouvel extrait et des images mettant en scène Jinx, l'une des deux héroïnes, ici montrée sur les traces de son passé. Pas de date de sortie en vue, mais le projet dirigé par Fortiche Productions est toujours prévu pour l'automne 2021.

Ensuite, c'est une scène de The Cuphead Show! qui a été dévoilée. Et c'est déjà beaucoup, car à part quelques visuels et un très court extrait, nous n'avions pas encore trop vu le dessin animé en action. L'ambiance décalée et rétro est bien là, et nous apprenons au passage que le personnage de King Dice sera doublé par Wayne Brady.

Alors que Castlevania vient de se finir avec une saison 4, une autre série avait déjà été confirmée. C'est désormais officiel, il s'agira d'un spin-off sur Richter Belmont et Maria Renard, en 1792, en pleine période de Révolution française.

Vous vous souvenez de la série animée Splinter Cell annoncée l'année dernière, avec Derk Kolstad (John Wick) au scénario ? Elle sera animée par Sun Creature et Fost, et une première image montrant l'apparence de Sam Fisher a été dévoilée.

La présentation s'est suivie par l'annonce d'une collaboration inattendue entre Adi Shankar (Castlevania), Ubisoft et Bobbypills, le studio français derrière Peepoodo et Vermin. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, qui avait été annoncé en 2019 sous le nom de Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe, mêlera l'esthétique pixel art des jeux des années 80 et 90 à celle des dessins animés de l'époque, pour 6 épisodes nous faisant explorer un univers cyberpunk peuplé d'alter ego des héros d'Ubisoft. Le titre est bien inspiré de Far Cry 3: Blood Dragon, mais son lien avec lui sera davantage au niveau de l'ambiance que du récit.

Et si vous aimez Far Cry, une série animée cette fois directement tirée de la franchise est aussi en préparation pour Netflix. Les détails à son sujet sont minces, et nous ne savons pas vraiment si elle sera liée à un épisode particulier, mais elle sera produite par Hélène Juguet, Hugo Revon et Gérard Guillemot du côté d'Ubisoft.

Enfin, la dernière surprise fut la révélation du casting de la série live-action Resident Evil, avec des visages qui vont étonner les fans. Albert Wesker sera joué par Lance Reddick (The Wire, Fringe) et il sera secondé par Ella Balinska (Charlie's Angels), Tamara Smart (The Worst Witch), Siena Agudong (L'école de la magie), Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) et Paola Nuñez (Bad Boys for Life). Le scénario laissait entendre que nous suivrons Jade et Billie Wesker sur deux temporalités, adolescentes et adultes, et la liste des acteurs semble le confirmer.

Décidément, il va y avoir bien des univers de jeux vidéo qui vont débarquer sur Netflix ces prochaines années.

