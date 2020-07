NETFLIX : une série Splinter Cell annoncée, avec Derek Kolstad (John Wick) au scénario

Les fans attendent depuis 2013 le retour de Sam Fisher, mais l'agent de la NSA se fait discret, apparaissant dans quelques jeux d'Ubisoft en tant qu'invité, aucune vraie nouvelle aventure n'est prévue pour le moment. Cependant, la franchise Splinter Cell est loin d'être morte, et Variety rapporte aujourd'hui l'existence d'une série basée sur la franchise, produite par Netflix.

Il s'agira cependant d'une série d'animation, quand même destinée à un public pour adulte, car scénarisée par Derek Kolstad, bien connu pour l'écriture des scripts des films John Wick et qui planche également sur les scénarios d'un film Just Cause et de séries Hitman et My Friend Pedro. Autant dire que le monsieur a du pain sur la planche, d'autant que Variety affirme que deux saisons, pour un total de 16 épisodes, ont déjà été commandées par Netflix pour cette série Splinter Cell.

Ubisoft, Netflix et Derek Kolstad n'ont cependant pas confirmé l'information, venant de sources de Variety, souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit de films ou séries. Pour retrouver Sam Fisher dès maintenant, vous pouvez retrouver le livre Splinter Cell Endgame à 20,09 € sur Amazon.fr.