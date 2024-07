Ubisoft Toronto : coup dur pour le développeur des remakes de Splinter Cell et Prince of Persia : Les Sables du Temps

Les studios d'Ubisoft sont nombreux, mais certains se démarquent plus que d'autres. Connu pour avoir aidé au développement d'Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 et Primal ou encore Watch Dogs 2, Ubisoft Toronto a dirigé la conception de Watch Dogs Legion et Far Cry 6 ces dernières années.

En plus de développer un remake de Splinter Cell, le studio canadien aide désormais Ubisoft Montréal sur le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, deux titres encore mystérieux, mais très attendus. Malgré ces projets majeurs et ambitieux, le studio n'échappe à des licenciements. Ubisoft Toronto renvoie ainsi 33 employés, comme il l'a confirmé dans un communiqué adressé à PC Gamer :

Ubisoft Toronto a décidé de procéder à un réalignement ciblé pour s'assurer de pouvoir respecter son ambitieuse feuille de route. Malheureusement, cela aura un impact sur les rôles des 33 membres de l'équipe qui quitteront Ubisoft. Nous nous engageons à leur fournir un soutien complet, y compris une aide aux indemnités de départ et à la carrière, pour les aider à traverser cette transition.

Le studio canadien semble avoir de grandes ambitions pour son avenir, sans doute après les remakes de Splinter Cell et Prince of Persia : Les Sables du Temps. Comme de nombreuses autres entreprises du milieu vidéoludique, il opère donc des licenciements pour assurer son futur, espérons surtout que les 33 employés concernés arrivent à rebondir le plus vite possible.

De son côté, le développeur de jeux mobiles et casuals Gameloft Toronto annonce lui aussi le licenciement de 49 employés. Les développeurs sont les plus touchés, ils travaillaient sur Disney Magic Kingdoms, le projet a été transféré au studio de Kharkiv, en Ukraine. Le studio, derrière Disney Speedstorm, Disney Dreamlight Valley ou encore Asphalt 9: Legends, a confirmé la mauvaise nouvelle à GamesIndustry.biz :

En tant qu'entreprise, nous devons constamment revoir nos capacités de production. Après un examen attentif et en réponse aux conditions de marché en constante évolution auxquelles nous sommes confrontés, il est devenu nécessaire de mettre en œuvre une réduction des effectifs. Malheureusement, cela nous amène à réduire considérablement notre activité de production dans notre studio de Toronto et à laisser partir certains employés du bureau. Cette décision n'a pas été prise à la légère, et nous comprenons l'impact qu'elle peut avoir sur les employés concernés. Nous travaillerons avec eux, au cas par cas, pour trouver la meilleure façon de gérer leur situation.

