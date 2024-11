Splinter Cell : une mauvaise nouvelle peu surprenante annoncée

Franchise culte d'Ubisoft tout au long des années 2000, Splinter Cell est aujourd'hui oublié. Le studio développe un remake du premier volet, qui se fait désirer, mais un projet bien différent était dans les tuyaux depuis de très longues années. Un projet de film Splinter Cell est en chantier depuis plus de 10 ans, avec Doug Liman à la réalisation (La Mémoire dans la peau, Mr. et Mrs. Smith, Edge of Tomorrow) et Tom Hardy devait incarner Sam Fisher, mais...

Le prolifique producteur Basil Iwanyk (John Wick, entre autres) s'est entretenu avec The Direct au sujet du film Splinter Cell, qui devait mettre en place en 2013, afin de confirmer ce que tout le monde imaginait depuis bien longtemps : le film est annulé. Basil Iwanyk explique les raisons de cet échec :

Ce film aurait pu être génial... On n'a pas réussi à le faire correctement, ni au niveau du scénario, ni au niveau du budget. Mais il allait être génial. On en avait des millions de versions différentes, mais il allait être hardcore et génial. C'est l'un des projets qui nous a échappé, ce qui est vraiment triste.

Les fans pourront quand même retrouver Sam Fisher dans Splinter Cell: Deathwatch, une série d'animation Netflix scénarisée par Derek Kolstad (John Wick, encore) avec Liev Schreiber (Scream, X-Men Origins: Wolverine) pour doubler l'agent de la NSA. Concernant le remake, aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment. En attendant d'en apprendre davantage, vous pouvez acheter Splinter Cell Blacklist à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.