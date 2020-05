Derek Kolstad (John Wick) veut adapter My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine en séries TV

Derek Kolstad, créateur de John Wick, aime les jeux vidéo. Cela se sent dans les films, et il planche d'ailleurs déjà sur une adaptation de Just Cause au cinéma et de Hitman en série TV, produite par la Fox 21. Et toujours du côté du petit écran, il a d'autres idées en tête, concernant des jeux un peu plus indépendants.

Comme il l'a dévoilé à comicbook lors d'un entretien, Derek Kolstad a en effet déclaré qui écrit actuellement un script pour adapter My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine en séries TV.

J'ai un pitch pour une série télévisée basée sur le jeu vidéo My Friend Pedro, ainsi que pour Bendy and the Ink Machine. C'est drôle, la raison pour laquelle je vous réponds de cette façon, c'est que j'ai ces notes sur mon ordinateur, « c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui ». Si je peux imiter et reproduire n'importe quel succès que j'ai eu avec John Wick ailleurs, je vais être cet enfant de 11 ans qui s'est glissé dans la salle d'un film classé R, en riant.

Il n'est pas si étonnant que My Friend Pedro ait titillé la curiosité de Derek Kolstad, le titre de DeadToast Entertainment est pour rappel un shooter ultra chorégraphié avec la possibilité de passer l'action au ralenti pour effectuer des tirs précis à l'aide d'objets du décor. Quant à Bendy and the Ink Machine, abrégé BATIM, il s'agit d'un jeu d'énigmes horrifique où des personnages cartoonesques ont pris vie. Mais si vous attendez avec impatience John Wick : Chapitre 4, il faudra attendre, le film a été repoussé au 27 mai 2022.

