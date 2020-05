CINEMA : John Wick : Chapitre 4, Spirale : L'Héritage de Saw, Lionsgate repousse plusieurs sorties de films

Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit partout dans le monde, les sociétés de production et de distribution de films doivent s'adapter, et en cette fin de semaine, c'est Lionsgate qui fait le point sur son catalogue, avec une très mauvaise nouvelle pour les fans de Baba Yaga, John Wick : Chapitre 4 est repoussé de plus d'un an.

Initialement, le quatrième volet de la saga avec Keanu Reeves devait débarquer en salles le 21 mai 2021, mais comme l'a annoncé Lionsgate, il faudra désormais patienter jusqu'au 27 mai 2022 pour découvrir le film en salles. Autre long-métrage majeur repoussé, Spirale : L'Héritage de Saw, qui devait à l'origine sortir au cinéma le 13 mai prochain, mais qui voit sa date de lancement décalée au 21 mai 2021. Là encore, les fans de Jigsaw vont devoir attendre de très longs mois.

Sont également concernés par cette annonce Antebellum (21 août 2020), Fatale (30 octobre 2020), Voyagers (25 novembre 2020), The Asset (23 avril 2021), Barb and Star Go to Vista Del Mar (16 juillet 2021), Hitman's Bodyguard 2 (21 août 2021) et American Underdog: The Kurt Warner Story (10 décembre 2021).

