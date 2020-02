CINEMA : Spirale : L'Héritage de Saw, premier trailer pour le neuvième film avec Samuel L. Jackson et Chris Rock

La qualité de la saga Saw a beau avoir été très variable, elle reste l'une des séries de films d'horreur les plus marquantes de notre jeune siècle.

Après six épisodes numérotés, un chapitre final en 3D et un long-métrage sobrement appelé Jigsaw, Metropolitan Films finalise actuellement la production d'un neuvième film, Spirale : L'Héritage de Saw. Pour mieux le découvrir, une intéressante première bande-annonce teaser vient d'ailleurs d'être dévoilée.

L'histoire tournera cette fois autour du lieutenant Ezekiel Banks, dit Zeke (Chris Rock), qui va enquêter avec son nouveau partenaire William Schenk (Max Minghella) sur une série de meurtres où la célèbre spirale de Jigsaw est à chaque fois apposée. Ils vont malgré eux se retrouver pris au piège du tueur, dont un vaste stratagème va les mener en bateau. Samuel L. Jackson incarnera une légende locale de la police, tandis que Marisol Nichols sera une capitaine du bureau.

Spirale : L'Héritage de Saw est réalisé par Darren Lynn Bousman (Saw 2, 3 et 4) et est daté en France au 13 mai 2020.