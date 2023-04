CINEMA : Wish, premier trailer musical pour le prochain film Disney Animation dans un royaume où les vœux deviennent réalité

Les yeux des fans de Disney sont rivés vers Élémentaire, l'imminent long-métrage des studios Pixar, mais la société a déjà envie de nous parler de sa production suivante. Nous venons en effet de découvrir le premier teaser trailer de Wish, une nouvelle comédie musicale de Walt Disney Animation Studios.

Nous y retrouvons l'héroïne Asha, 17 ans, sa chèvre de compagnie Valentino (Alan Tudyk), et Star, une boule d'énergie céleste apparue lors de l'énoncement de son vœu. Ce beau petit monde évolue en effet à Rosas, un royaume fantastique situé au large de la péninsule ibérique. dans lequel le Roi Magnifico (Chris Pine) exauce les souhaits de ses concitoyens, quand il le désire. Et à en croire cette bande-annonce, le régent n'est peut-être pas le bienfaiteur qu'il laisse penser être...

Nous pouvons d'ores et déjà entendre This Wish, chanson phare de Ariana DeBose, écrite comme d'autres morceaux du film d'animation par Julia Michaels et Benjamin Rice. Wish est réalisé par Chris Buck (La Reine des Neiges) et Fawn Veerasunthorn (animatrice sur Raya et le Dernier Dragon).

« Notre héroïne, Asha, vit à Rosas, connu comme le royaume des souhaits », a déclaré le réalisateur Chris Buck, qui dirige le film avec Fawn Veerasunthorn. « Les gens viennent de partout pour donner leurs vœux à un roi magique qui promet d’exaucer leurs désirs les plus profonds – un jour. Lui seul peut décider quels souhaits se réaliseront et quand. » Veerasunthorn a ajouté : « Nous avons été inspirés par tant de films emblématiques au cours des 100 ans d’existence de Disney Animation, en particulier des histoires où nous explorons le pouvoir de quelqu’un avec un souhait, combiné à la conviction de réaliser ce souhait. Pouvoir honorer cet héritage avec cette histoire incroyable et ces personnages incroyables a été une joie pour toute notre équipe. »





Wish sortira en salles au cinéma outre-Atlantique le 22 novembre 2023, et probablement le 20 en France.

