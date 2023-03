CINEMA : Élémentaire, le feu ça brûle et l'eau ça mouille dans le premier vrai trailer du Pixar de 2023

Après l'oubliable Avalonia, l'étrange voyage (disponible sur Disney+) et en attendant des projets de suites qui devraient davantage attirer les foules, Disney va bientôt nous proposer Élémentaire, un nouveau film d'animation produit par les studios Pixar. Le premier teaser avait été dévoilé l'année dernière, place maintenant à un véritable trailer à l'approche de la sortie.

Bande-annonce VOSTFR

Nous y découvrons davantage la ville d'Element City et ses habitants d'air, de terre, d'eau ou de feu, qui ont tous pour mot d'ordre de ne pas se mélanger pour éviter les ennuis. Entre pression parentale, envie d'émancipation et amour naissant, nous suivrons la rencontre entre deux êtres que tout oppose, dans une mégalopole inspirée par les villes du monde entier et des idées rafraichissantes, de l'arène en forme de tornade Cyclone Stadium aux gratte-ciels en cascade.

En version originale, le casting de doublage d'Elemental sera assuré par Leah Lewis (Ember), Mamoudou Athie (Wade), Ronnie del Carmen (Bernie, le père bientôt à la retraite d’Ember), Shila Ommi (Cinder, la mère aimante d’Ember), Wendi McLendon-Covey (Gale, la patronne orageuse et amatrice d'air-ball de Wade), Catherine O’Hara (Brook, la mère accueillante de Wade), Mason Wertheimer (Clod, le voisin admiratif d’Ember) et Joe Pera (Fern, un bureaucrate municipal envahi par la végétation). La réalisation est assurée par Peter Sohn, le scénario par John Hoberg, Kat Likkel et Brenda Hsueh, et la musique par Thomas Newman.

Bande-annonce FR





La date de sortie d'Élémentaire est fixée au 16 juin 2023 aux États-Unis et au 21 juin 2023 en France et en Belgique.