CINEMA : Disney annonce Toy Story 5, La Reine des Neiges 3, Zootopie 2 et des suppressions de postes par milliers

L'heure est aux coupes budgétaires pour Disney. L'ogre du divertissement derrière Disney, Marvel, Star Wars et la Fox à annoncer qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 23,51 milliards de dollars sur le premier trimestre de son année fiscale, allant du 1er septembre au 31 décembre 2022. Un chiffre en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente, et au-delà des attentes, grâce à une fréquentation importante des parcs : Disney+ a en revanche déçu, perdant pour la première fois des utilisateurs, 2,4 millions tout de même, ce qui porte la communauté à tout de même 161,8 millions de clients.

Image de Toy Story 4

Bob Iger, de retour à la présidence du groupe depuis quelques mois après que Bob Chapek ait été évincé par le conseil d'administration, prévoit néanmoins une « transformation importante » pour continuer à hisser Disney vers les sommets. Cela va se manifester par des économies de 5,5 milliards de dollars sur l'année à venir : 50 % seront faites via le marketing, 30 % via la main d'œuvre et 20 % via les technologies et le reste des secteurs. Et qui dit réduction des coûts dit réduction de la masse salariale : il est prévu que 7 000 des environ 220 000 postes de la firme soient supprimés dans les mois à venir. L'histoire ne dit pas encore s'il s'agira exclusivement de non-renouvellement de postes ou si des licenciements sont prévus. Alors que tout semble aller pour Disney, les pontes veulent visiblement sécuriser leur avenir et leur porte-monnaie...

« Après un premier trimestre solide, nous entamons une transformation importante, qui maximisera le potentiel de nos équipes créatives de classe mondiale et de nos marques et franchises inégalées. Nous croyons que le travail que nous faisons pour remodeler notre entreprise autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, conduira à une croissance et une rentabilité soutenues pour notre activité de streaming, nous positionnera mieux pour faire face aux perturbations futures et aux défis économiques mondiaux et créera de la valeur pour nos actionnaires. »

Peut-être histoire de faire passer la pilule et de rassurer les actionnaires suite aux récents « échecs » commerciaux des films d'animation Disney et Pixar, trois gros projets cinématographiques ont été annoncés dans le même temps. En plus de Élémentaire, ELIO, Vice-Versa 2, Wish et de séries Disney+, des suites de classiques sont désormais prévues au cinéma : Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 et Zootopie 2. Aucune date de sortie n'est donnée pour le moindre de ces longs-métrages, mais Disney a déjà des créneaux de posés pour des films d'animation en 2025 et 2026, ils ont donc des chances de paraître à ce moment-là.