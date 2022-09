Disney et Pixar : Vice-versa 2, ELIO et Wish annoncés, et nouveaux visuels d'Elemental, Iwájú et Avalonia à la D23 Expo

Nous vous avons déjà rapporté les annonces concernant les films live-action de Disney qui se sont montrés à la D23 Expo, dont La Petite Sirène, alors place désormais à tout ce qui concerne l'animation, avec là encore tout un tas de projets fort intéressants, dont plusieurs ont été dévoilés à cette occasion. Pour commencer, voyons ce que nous réserve Pixar ces prochaines années !

Comme évoqué au printemps, le prochain film du studio se nommera Elemental, réalisé par Peter Sohn et produit par Denise Ream, qui sortira le 16 juin 2023 en salles. Il mettra en scène deux personnages que tout oppose, Ember (Leah Lewis) et Wade (Mamoudou Athie), dont nous découvrons le rendu actuel assez singulier, deux concept arts et une affiche.

Toujours pour 2023, c'est la série Disney+ Win or Lose de Michael Yates, Carrie Hobson et David Lally qui a passé une tête, elle qui nous plongera dans l'univers du softball. Nous y suivrons donc une bande d'élèves et leur coach Dan (Will Forte) avec dans chaque épisode le point de vue d'un personnage différent, le but étant d'explorer à quel point une même situation peut être ressentie différemment, le tout de manière amusante.

Les deux autres projets n'avaient pas encore été dévoilés et promettent déjà de belles choses. Déjà, nous avons ELIO, une aventure qui nous transportera à travers la galaxie et qui aura comme personnage principal un jeune garçon du nom d'Elio (Yonas Kibreab), qui va se faire téléporter au Communiverse, un lieu peuplé d'aliens en tout genre, et être confondu avec l'ambassadeur intergalactique de la Terre. Sa mère Olga Solis sera également au casting, doublée par America Ferrera. Nous avons largement le temps avant d'en apprendre davantage au sujet de ce film réalisé par Adrian Molina et produit par Mary Alice Drumm, car il est attendu au printemps 2024.

L'autre long-métrage devrait en ravir plus d'un, car il s'agira tout simplement de Inside Out 2, la suite de Vice-versa sorti en 2015 qui avait comme protagonistes des émotions ! C'est Amy Poehler qui a annoncé la bonne nouvelle sur scène, elle qui reprendra son rôle de Joie. Réalisé par Kelsey Mann, produit par Mark Nielsen et avec un scénario de Meg LeFauve, ce Vice-versa 2 sortira à l'été 2024 et nous replacera dans la tête de Riley alors qu'il est désormais adolescent, faisant apparaître de nouvelles émotions.

Du côté de Walt Disney Animation Studios, la série Disney+ Zootopia+ s'est montrée au public, deux de ses six histoires ayant été nommées : So You Think You Can Prance (« Donc, vous pensez que vous pouvez caracoler » et The Godfather Of The Bride (« Le parrain de la mariée »), la troisième s'inspirant de Real Housewives avec des rongeurs.

Nous avons ensuite eu des nouvelles de la série de science-fiction Iwájú annoncée en 2020, qui est une collaboration avec Kugali et dont la diffusion sur le SVoD est prévue pour 2023. L'action prendra place dans une version futuriste de Lagos au Nigeria, qui promet d'être une lettre d'amour à cette contrée sous la forme d'un récit initiatique avec comme protagonistes deux meilleurs amis, Tola et Kole, qui vont être divisés entre le pionnier de la technologie et le chef du crime Bode.

Avalonia, l'étrange voyage a ensuite eu droit à un coup de projecteur, lui qui est appelé Strange World dans sa version originale et qui sortira en salles le 23 novembre 2022 aux États-Unis et directement sur Disney+ en France. Seul un teaser avait été diffusé et le public a donc pu découvrir une véritable première bande-annonce, qui finira sans doute par être mise en ligne. Le casting inclut pour rappel Jake Gyllenhaal dans le rôle de Searcher Clade, mais aussi Dennis Quaid qui donnera de la voix à son père, Jaeger Clade, un célèbre explorateur. Lucy Liu sera elle la présidente Callisto Mal, leader d'Avalonia, tandis que Jaboukie Young-White incarnera le fils de Searcher, Ethan Clade. L'une des séquences montrait justement ce dernier rencontrer son grand-père pour la première fois et combattant un monstre à tentacules avec un paysage luxuriant rose et violet en fond. Au-delà de l'aspect aventure, la thématique abordée sera celle de la famille devant mettre ses différences de côté pour sauver le monde.

Et pour terminer, ce sont les étoiles filantes exauçant les vœux qui seront au cœur de Wish, un tout nouveau film attendu en novembre 2023 réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasunthorn, produit par Peter Del Vecho et Juan Pablo Reyes, et qui comportera des chansons de Julia Michaels. En effet, il s'agira d'une comédie musicale et nous pouvons nous attendre à des easter eggs provenant des autres licences Disney, puisque c'est la création des fameuses étoiles que bon nombre de personnages ont pu voir passer qui sera le fil directeur du long-métrage. L'action prendra place au Royaume des Vœux où ces derniers se réalisent vraiment et nous fera suivre Asha (Ariana DeBose) qui perçoit un mal que personne d'autre ne ressent. Elle va donc tenter de faire quelque chose et cela passera par un vœu. L'autre protagoniste sera une chèvre nommée Valentino (Alan Tudyck) qui a souhaité réussir à communiquer. Au passage, Ariana DeBose est montée sur scène pour chanter More For Us, l'une des chansons originales du film.

Voilà, vous savez tout des révélations de la D23 Expo concernant les projets d'animation.