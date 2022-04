Disney Dreamlight Valley : un jeu d'aventure et de simulation de vie F2P avec les héros de Disney et Pixar annoncé

Gameloft et Disney s'entendent visiblement bien : en plus de Disney Speedstorm, ils prévoient un autre free-to-play inspiré par les mondes féériques du géant du divertissement : Disney Dreamlight Valley. Il s'agira d'une expérience entre simulation de vie façon Sims et aventure, où nous devrons restaurer un village autrefois idyllique désormais envahi par les Épines Nocturnes, suite à un désastre surnommé L'Oubli.

Plusieurs héros et vilains de Disney et Pixar seront là pour nous aider dans notre quête entre collecte de ressources, exploration, constructions personnalisables, activités telles que la pêche, le jardinage et la cuisine.

QU'EST-CE QUE DREAMLIGHT VALLEY ?

Disney Dreamlight Valley est un futur jeu d'aventure et de simulation de vie free-to-play qui VOUS place au coeur d'un périple visant à restaurer un village autrefois idyllique, mais à présent désolé et envahi par les Épines nocturnes à la suite d'un événement mystérieux appelé l'Oubli. Avec votre avatar, vous devrez nouer des relations avec un ensemble de héros et de méchants Disney et Pixar afin de découvrir leurs souvenirs perdus et résoudre les mystères de la vallée, tout en laissant votre empreinte sur le territoire en personnalisant le village de vos rêves et en faisant ressortir votre style Disney ou votre passion pour Pixar.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DU HÉROS DU VILLAGE

Pour dévoiler les secrets de Dreamlight Valley, vous visiterez différents royaumes inspirés par une grande variété de films Disney et Pixar, mais votre voyage commencera par une quête venant de nul autre que Merlin ! Bien que vous ne sortirez pas d'épées de la roche, vous devrez être équipé pour les défis à venir. Heureusement, la vallée regorge de matériaux ! Vous devrez peut-être même aider un certain commerçant grincheux qui sera heureux de vous donner des ressources pour vos aventures (contre quelques pièces, bien sûr).

VIVEZ DANS LA MAGIE

À Dreamlight Valley, vos aventures seront aussi illimitées que vos options de personnalisation ! Vous pourrez exprimer votre passion en créant les tenues Disney et Pixar de vos rêves, ou en utilisant la vaste bibliothèque de vêtements du jeu. Votre maison et votre village ne seront pas non plus limités à une seule disposition : vous pourrez améliorer de nombreux éléments de votre monde de rêve en collectionnant de nouveaux objets et bâtiments pour vos villageois. Le jeu proposera également une liste en constante évolution de meubles et de vêtements inspirés de Disney et Pixar, des tenues urbaines à l'effigie de Mickey Mouse aux cuisines anciennes inspirées de La Reine des neiges, et plus encore.

OÙ VOTRE AVENTURE VOUS MÈNERA-T-ELLE ?

Des Hauteurs glacées à la Prairie tranquille, vous trouverez et cultiverez des ressources qui vous aideront à reconstruire le village et à rendre service à vos nouveaux voisins. En débloquant de nouveaux biomes, vous rencontrerez de nouveaux amis en cours de route et vous pourrez même les emmener avec vous pour découvrir leurs arcs narratifs uniques. Les activités telles que la pêche, le jardinage et la cuisine prendront un nouveau sens lorsque vous partagerez ces expériences avec vos personnages préférés, par exemple en préparant un plat délicieux avec Rémy de Ratatouille de Disney et Pixar ou en allant à la pêche avec Dingo.