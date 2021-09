Disney Magical World 2: Enchanted Edition, l'Animal Crossing-like au monde de Mickey annoncé sur Switch

Même s'ils ne font pas partie des classiques de la Nintendo 3DS, les Disney Magical World avaient des qualités indiscutables qui leur permettaient de valoir le coup d'œil pour tous les fans de jeux de gestion à la Animal Crossing. Peut-être face au succès de New Horizons, Bandai Namco a décidé de porter le deuxième volet sur Nintendo Switch prochainement.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition va en effet débarquer avec des graphismes améliorés et tout le contenu de l'original, y compris ses DLC qui seront inclus de base. Nous pourrons donc rejoindre le monde de Mickey Mouse et des héros de Disney avec nos amis afin de nous faire des compagnons de jeu, fabriquer des meubles et tenues, ou encore explorer des mondes fantastiques avec des mini-jeux et des quêtes à compléter.

Pas de date de sortie précise en vue pour ce Disney Magical World 2: Enchanted Edition, mais il sortira en décembre 2021 sur Nintendo Switch.