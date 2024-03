Dungeons & Dragons : les développeurs de Disney Dreamlight Valley dévoilent un jeu qui mélange les genres

La franchise Donjons et Dragons est toujours aussi populaire, nous avons eu droit ces derniers temps à un très bon film d'aventure et surtout à Baldur's Gate 3, qui a rapporté gros à Hasbo, propriétaire de la licence. Les développeurs de PAYDAY préparent un jeu vidéo, idem pour Resolution Games qui devrait ravir les joueurs VR, mais Hasbro fait aujourd'hui une autre annonce.

La firme s'est associé à Gameloft pour développer un nouveau jeu vidéo Donjons et Dragons pour ordinateurs et consoles. C'est Gameloft Montréal qui en charge du projet, lui qui a brillé avec Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars Castaways et les Dungeon Hunter. Ce jeu Dungeons & Dragons n'a pas encore de nom, mais les studios annoncent déjà qu'il s'agira d'un titre coopératif axé autour de la survie, de la simulation de vie, de l'action et du jeu de rôle. Un sacré mélange des genres qui a de quoi attiser la curiosité des fans, les développeurs promettent également une aventure avec un lore riche et une campagne centrée sur « la résilience, la camaraderie et le danger ».

Vous l'aurez compris, il va falloir patienter encore un peu avant d'en savoir davantage sur ce jeu vidéo Donjons et Dragons, attendu à une date inconnue sur des plateformes mystérieuses, même s'il faut sans doute s'attendre à un lancement sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Vous pouvez retrouver le film Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.