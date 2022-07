Disney Dreamlight Valley : le gameplay du jeu de simulation de vie en free-to-play expliqué dans une bande-annonce instructive

Gameloft va mettre le paquet sur la féérie cette année, en sortant les free-to-play Disney Speedstorm et Disney Dreamlight Valley. C'est le second qui refait parler de lui cette semaine, dans le cadre d'une bande-annonce dévoilant davantage ses mécaniques de jeu de simulation de vie.

Notre but sera donc de redonner toute sa superbe à un village magique envahi par les Épines Nocturnes, suite à la catastrophe de L'Oubli. Notre héros devra pour cela collaborer avec des visages connus de Disney et Pixar, y compris des vilains, en résolvant des quêtes pour eux. Ils nous enverront en mission dans des lieux variés à explorer, tandis que nous pourrons faire des pauses en pêchant, jardinant, cuisinant, fabriquant des objets de décoration et plus encore. L'avatar pourra être personnalisé avec un tas de tenues et de motifs à débloquer, le modèle économique devant exclusivement tourner autour de ces éléments cosmétiques.

Disney Dreamlight Valley sera jouable en avant-première sur Mac, PC via Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch le 6 septembre 2022, pour les acheteurs d'un Pack de Fondateur ou les abonnés au Game Pass. La version free-to-play n'arrivera elle qu'en 2023.