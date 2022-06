Disney Dreamlight Valley : une date de sortie et une vidéo pleine de têtes connues pour le free-to-play

En plus de Disney Speedstorm, Gameloft a un autre free-to-play avec des héros de Disney et Pixar dans ses tuyaux. Il s'agit de Disney Dreamlight Valley, un intrigant jeu entre aventure et simulation de vie dans un monde féérique gangréné par un phénomène surnaturel appelé L'Oubli.

Le titre était présent au Nintendo Direct Mini: Partner Showcase avec une bande-annonce remplie de personnages connus. Wall-E, Merlin, Vaiana, Maui, Scar, Olaf, Picsou, Mickey, Rémy et bien d'autres pourront ainsi être aidés dans des quêtes entre cuisine, pêche, exploration et plus encore, tandis que nous pourrons nous faire notre place dans le monde en collectant les vêtements et bâtiments à reconstruire.

Sa date de sortie en Accès Anticipé est désormais connue : Disney Dreamlight Valley sera jouable en avant-première sur Mac, PC via Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch le 6 septembre 2022, pour les acheteurs d'un Pack de Fondateur ou les abonnés au Game Pass. La version commerciale gratuite sera elle disponible en 2023.