DISNEY+ : Echo, une nouvelle date de sortie dans un sombre et violent trailer avec le Caïd pour la première série Marvel Spotlight

Il ne reste plus que quelques jours avant le grand final de la saison 2 de Loki sur Disney+ et l'arrivée en salles de The Marvels, mais Marvel Studios prépare déjà le terrain pour la suite, qui sera bien plus terre à terre. En effet, c'est la série Echo qui a refait parler d'elle et n'était jusqu'alors pas spécialement attendue par les fans du MCU. Annoncé en fin d'année 2021 lors du Disney+ Day, ce feuilleton sera centré sur cette « antagoniste » apparue dans Hawkeye, sourde et disposant d'une prothèse à la jambe droite, un choix plutôt étonnant surtout que le premier synopsis dévoilé en mai 2022 nous parlait d'une origin story de Maya Lopez (Alaqua Cox) qui allait renouer avec ses racines amérindiennes. Le fait que nous apprenions un an plus tard, en mai 2023, qu'elle allait être diffusée d'un bloc montrait également que le diffuseur n'espérait pas créer une quelconque hype. Les choses ont un peu bougé depuis et ce n'est plus le 29 novembre qu'elle fera son arrivée, mais le mercredi 10 janvier 2024, aussi bien sur Disney+ que sur Hulu aux États-Unis, où elle restera accessible jusqu'au 9 avril seulement. Une première bande-annonce a accompagné ces nouvelles et nous promet une série TV-MA, soit avec de la violence et qui se destine à un public mature, nécessitant le Contrôle parental en France en n'étant accessible qu'aux profils « 16+ ».

Et c'est pour le coup une agréable surprise en termes de ton, puisqu'un parallèle lourdement teinté de violence est effectué entre Maya / Echo et Wilson Fisk / le Caïd (Vincent d'Onofrio) qui fera également son retour et fait ici office de narrateur. Cette figure paternelle a évidemment survécu à l'altercation avec sa protégée à la fin de Hawkeye, qui lui a visiblement bien collé une balle en pleine face, puisqu'il a perdu l'usage d'un œil (au moins temporairement). Cela rappelle évidemment les comics où ce sont ses deux yeux qui y sont passés. Pour le reste, difficile de savoir ce qu'il va se passer, si ce n'est que Fisk va sans doute tenter de ramener de son côté la protagoniste. Par ailleurs, mettez sur pause à 1:27 pour y voir Daredevil (Charlie Cox) !

Les deux premiers épisodes d'Echo ont été diffusés lors du pow-wow annuel de la nation choctaw en présence du réalisateur Sydney Freeland, puisque les cinq épisodes série mettront justement en avant la culture, l'histoire et les légendes des Choctaws, dont fait partie Maya Lopez.

C'est tellement excitant de pouvoir présenter Echo et c'est extrêmement significatif pour moi d'avoir cette projection auprès de la nation chocktaw. L'une des choses qui nous passionnent le plus est de pouvoir représenter la culture chocktaw, nous l'espérons, d'une manière authentique et passionnante.

C'est là qu'a été dévoilé Marvel Spotlight, un label faisant référence aux comics et qui proposera des histoires moins connectées à la trame globale du Marvel Cinematic Universe. Les mauvaises langues diront que c'est le cas de la plupart des projets depuis quelques années. Cela devrait permettre aux récits proposés de pouvoir exister plus indépendamment et dans le cas présent de mettre en avant des personnages street level qui n'auront sans doute aucun lien avec les évènements à l'échelle cosmique qui se trament au sein de la Saga du Multivers.

Voici ce qu'en dit Brad Winderbaum, Head of Streaming, Television and Animation chez Marvel Studios :

Marvel Spotlight nous offre une plateforme pour présenter à l'écran des histoires plus terre à terre et axées sur les personnages et, dans le cas d'Echo, en nous concentrant sur les enjeux au niveau de la rue plutôt que sur une continuité plus large du MCU. Tout comme les fans de comics n'avaient pas besoin de lire Avengers ou Les Quatre Fantastiques pour profiter d'un comics Ghost Rider Spotlight, notre public n'a pas besoin d'avoir vu d'autres séries Marvel pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire de Maya.

Marvel Spotlight devrait permettre aux habitués du MCU de savoir à quel type de projet ils ont affaire, mais nous craignions toutefois que cela embrouille encore plus le grand public, qui depuis l'après Avengers: Endgame doit jongler entre des longs-métrages ayant peu de liens entre eux et des séries Disney+ pouvant ou non leur être complémentaires voire permettre pleinement leur compréhension.

