DISNEY+ : The Book of Boba Fett, une date de sortie, un poster et un titre français pour la nouvelle série Star Wars

Suite au succès de The Mandalorian, qui aura droit à une saison 3 en 2022, un tas de nouvelles séries ont été commandées pour Disney+. Rangers of the New Republic, Ahsoka, Lando et The Acolyte sont ainsi en chantier pour les mois à venir, en plus des feuilletons Andor et Obi-Wan Kenobi déjà promis. Mais la prochaine sur la liste est directement dérivée de The Mandalorian, et basée sur un personnage bien connu des fans de la saga principale : The Book of Boba Fett.

Temuera Morrison, comédien emblématique dans le costume du chasseur de primes, et Ming-Na Wen, connue en tant que Fennec Shand, reprendront du service dans cette série produite par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, qui se déroulera après la saison 2 des aventures de Mando. Elle était promise pour décembre 2021 : sortez vos calendriers, la date de diffusion du premier épisode vient précisément d'être calée au 29 de ce mois.

Un poster montrant le héros a été diffusé dans le même temps, sa version française nous apprenant d'ailleurs que le titre sera traduit en Le Livre de Boba Fett par chez nous. Pour ce qui est du scénario, du casting et du nombre de chapitres, il faudra repasser. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.

