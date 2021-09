Disney+ : le programme complet des nouveautés d'octobre 2021 daté

Après un mois de septembre marqué par les sorties des sympathiques Dug Days et Star Wars Visions, d'autres programmes originaux arrivent sur Disney+ en octobre 2021. Nous pourrons ainsi découvrir le court-métrage d'animation LEGO Star Wars : Histoires Terrifiantes et le show spécial Muppets Haunted Mansion, pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween, tout comme le feuilleton De l'autre côté adapté de l'ouvrage de R. L. Stine. Les adeptes de films et séries en tout genre pourront aussi se délecter de The Predator, This Is Not A Love Story, l'intégrale de FBI : Duo très spécial ou encore la saison 32 des Simpson.

Le calendrier complet du mois prochain est disponible ci-dessous.

Vendredi 1er octobre Disney+ Originals

LEGO Star Wars : Histoires Terrifiantes

Films FR

20 ans d'écart



Möbius Mercredi 6 octobre Disney+ Originals

Dans les étoiles

Série

Luz à Osville

Séries FR

Amour fou



De l'amour dans l'air

Vendred 8 octobre Disney+ Originals

Muppets Haunted Mansion

Film

Margaret

Doc FR

Mission Titanic

Mercredi 13 octobre Star

Reservation Dogs

Disney+ Originals

De l'autre côté

Séries

The Orville - Saisons 1 à 2



Baymax et les Nouveaux Héros - Saison 3

Série FR

Des liens trop étroits Vendredi 15 octobre Films

Patti Cake$



Poltergeist

Films FR

Les petits mouchoirs



À l'origine Mercredi 20 octobre Disney+ Originals

Les coulisses de Disney

Séries

Les Simpson - Saison 32



Single Parents - Saisons 1 à 2



Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires



The Fosters

Série FR

L'Amérique inexplorée Vendredi 22 octobre Films

The Predator



This Is Not A Love Story



Pyramide



Amour, piments et bossa nova

Doc

Les ailes de Patagonie Mercredi 27 octobre Séries

The Chi - Saison 4



American Dad - Saison 17



FBI : Duo très spécial - Saisons 1 à 6



Bless This Mess - Saisons 1 à 2

Film

Jean-Christophe & Winnie

Série FR

Au-delà des murs Vendredi 29 octobre Disney+ Originals

Books of Blood

Film

La colline à des yeux 2

Vous pouvez toujours vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.

