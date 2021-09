Disney+ : un Disney+ Day annoncé et daté, avec des films et séries inédits, et du teasing sur les futurs projets du MCU

Netflix aura demain son festival Tudum pour parler de son avenir, et Disney+ aura bientôt sa Journée Disney+. Cette journée évènement se tiendra le 12 novembre, avec des célébrations dans les parcs et bateaux de croisière à travers le monde, et surtout du contenu inédit et des extraits exclusifs de futures productions pour se tourner vers l'avenir.

Ainsi, le Disney+ Day 2021 nous permettra de découvrir les programmes suivant sur la plateforme de vidéo à la demande :

Le nouveau film original Disney+ Home Sweet Home Alone, reboot de la célèbre saga Maman, j’ai raté l’avion !

La nouvelle série de courts-métrages des studios d’animation Walt Disney, intitulée « Olaf présente », dans laquelle le bonhomme de neige de La Reine des neiges raconte – à sa manière ! – les grands classiques Disney.

Le court-métrage d’animation « Ciao Alberto » des studios d’animation Pixar, avec les personnages du film d’animation LUCA, proposé depuis cet été sur la plateforme.

Un court-métrage inédit des Simpson qui rend hommage aux célèbres mondes du catalogue Disney+.

Les cinq premiers épisodes de la saison 2 de la série National Geographic « Le Monde selon Jeff Goldblum ».

Une émission spéciale sur les origines et l’influence sur la pop culture de Boba Fett, le légendaire chasseur de primes de Star Wars.

Une émission spéciale sur les projets à venir de l’Univers cinématographique Marvel.

La nouvelle série originale disponible dans Star « Dopesick », avec Michael Keaton dans le rôle principal, qui dresse les portraits sans concession, mais profondément humains de familles touchées par l’addiction aux opiacées.

Pour ceux intrigués par Dopesick, quelques images et un poster ont été dévoilés au passage.

Inspirée du best-seller de Beth Macy, la mini-série dramatique « Dopesick » porte un regard saisissant sur l’addiction aux opiacés qui frappe les États-Unis. En 8 épisodes diffusés à un rythme hebdomadaire (hormis la première semaine où 2 épisodes seront proposés), elle examine comment une entreprise a déclenché à elle seule la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine. Des salles de réunion de Big Pharma à la détresse d’une communauté minière de Virginie en passant par les couloirs de la DEA (Drug Enforcement Administration), « Dopesick » permet aux spectateurs de faire connaissance comme jamais avec des familles dévastées par la drogue, mais toujours pleines d’espoir, dont les histoires s’entrecroisent au fil du récit. Défiant tous les pronostics, des héros émergeront dans cette lutte intense pour combattre les lâches sociétés et leurs alliés qui prospèrent sur fond de crise pourtant nationale. Ces portraits percutants et réalistes - qui agissent comme un miroir de l’Amérique d’aujourd’hui – seront à découvrir ex exclusivité dans le monde de Star sur Disney+ à partir du 12 novembre. « Dopesick » a pour vedettes Michael Keaton (SPIDER-MAN : HOMECOMING), Peter Sarsgaard (GREEN LANTERN), Michael Stuhlbarg (LA FORME DE L’EAU), Will Poulter (LE MONDE DE NARNIA : L'ODYSSÉE DU PASSEUR D'AURORE), Kaitlyn Dever (BOOKSMART) et Rosario Dawson (PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE).

D'autres nouveautés seront annoncées d'ici la date fatidique, mais le programme restera dans tous les cas moins affriolant qu'aux États-Unis. Là-bas, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Jungle Cruise pourront être visionnés sans frais supplémentaires (le dernier était déjà accessible en Premier Access payant), une offre impossible en France en raison de la sacro-sainte chronologie des médias. Il faudra faire avec : Disney+ est toujours disponible par chez nous pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.

Lire aussi : Disney+ : toutes les nouveautés de septembre 2021 datées, demandez le programme