CINEMA : Les Aristochats va aussi être adapté en film live-action, Disney ne s'arrête plus

Les adaptations en live-action de classiques de Disney Animation ne datent pas d'aujourd'hui, en témoignent le 101 Dalmatiens de 1996 ou même Le Livre de la Jungle de 1994. Mais la machine s'est emballée ces dernières années avec La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Dumbo, La Belle et le Clochard et Mulan, sans compter les spin-offs de la trempe de Cruella et Maléfique.



Disney a d'autres projets du genre sur le feu, dont des suites pour certains des films que nous venons de citer, des longs-métrages sur Le Bossu de Notre-Dame et la Fée Clochette, ou des adaptations de Lilo & Stitch, La Petite Sirène, Pinocchio ou encore Hercule. Un de plus vient se rajouter cette semaine : un film mêlant live-action et images de synthèse Les Aristochats, dont l'existence vient d'être révélée par Deadline.

Le site d'information rapporte que le projet est au début de son développement, avec Keith Bunin (En Avant) et Will Gluck (Easy Girl, Pierre Lapin) à l'écriture, ce dernier devant aussi produire le long-métrage via sa société Olive Bridge Entertainment. L'histoire ne dit pas encore si ce remake du classique de 1970 sortira au cinéma ou directement sur Disney+, mais les sources de Deadline décrivent un désir de réalisation des animations animales proches de celles de La Belle et le Clochard, qui lui était sorti sur la plateforme de vidéo à la demande (vous pouvez d'ailleurs vous y abonner pour 8,99 € par mois). Mais il faudrait déjà que le projet arrive à son terme, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour tous ceux du genre en cours chez Disney.

