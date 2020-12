Disney et Pixar : préquelles au Roi Lion et à Toy Story, films live-action Pinocchio et Peter Pan, et plein de séries dont Alien annoncés !

Le Disney Investor Day ne fut pas l'occasion de faire des annonces que pour Star Wars et Marvel, loin de là. Du côté de Disney Animation, la branche derrière tous les films d'animation cultes d'hier et d'aujourd'hui, nous avons pu découvrir de nouvelles images introduisant les personnages de Boun, Tong, Noi et ses Ongis pour Raya et le Dernier Dragon, maintenant attendu le 5 mars sur Disney+ en Premier Access et en salles aux États-Unis.



...and a thieving toddler Noi with her band of Ongis. pic.twitter.com/aBZEERzoWy — Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020

Mieux, Disney Animation a annoncé les toutes premières séries originales de son histoire, à destination de Disney+ : si les dessins animés courts dans l'univers de Disney sont légion, le fait qu'ils soient gérés par le studio principal est inédit. Attendez-vous à Iwájú, une série de science-fiction co-créée avec l'équipe africaine de Kugali, Baymax! (Les Nouveaux Héros), Zootopia+ et Tiana (de La Princesse et la Grenouille) pour 2022, et à un feuilleton Moana (Vaiana) en 2023. Et au passage, un très court teaser a été diffusé pourEncanto, le prochain long-métrage d'animation en Colombie prévu pour novembre 2021, réalisé par Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith, et avec une musique signée Lin-Manuel Miranda. À noter que ni lui ni Luca de Pixar, prévu pour cet été, n'ont encore officialisé leur arrivée directe sur Disney+.



This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv — Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020

D'ailleurs, chez Disney Pixar, le calendrier a été étoffé avec l'annonce de plusieurs projets. Turning Red sera réalisé par Domee Shi (Bao) pour le 11 mars 2022 : le film d'animation nous fera suivre Mei, qui se transforme en panda rouge quand elle est trop excitée. Le plus inattendu, c'est clairement Lightyear, une préquelle à Toy Story sur Buzz L'Éclair officialisée pour le 17 juin 2022, avec Chris Evans au doublage ! Les deux ne sont pour le moment pas directement destinés à Disney+, à priori.

Sinon, le court-métrage Burrow sur un lapin créant sa plus belle maison sera diffusé avec Soul le 25 décembre, un documentaire en cinq épisodes Inside Pixar nous fera découvrir l'envers du décor, et des courts-métrages sur des personnages cultes de l'équipe seront regroupés sous la bannière Pixar Popcorn, toujours sur Disney+. Le SVOD accueillera sinon Dug Days, un spin-off à La-Haut sur Doug à l'automne 2021, une série animée sur Flash et Martin de Cars en plein road trip à l'automne 2022, et Win or Lose, une série originale où chaque épisode nous fera suivre la semaine précédant un même match de softball à travers les yeux d'un personnage différent du collège, pour l'automne 2023.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. ???? ????‍???? pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Sinon, pour ceux qui préfèrent les productions live-action de Disney Studios, Disney+ va recevoir une suite à Hocus Pocus : Les Trois sorcières, un reboot de Trois hommes et un bébé avec Zac Efron, un de Treize à la douzaine avec Kenya Barris et Gabrielle Union, ou encore un Sister Act 3 avec Whoopi Goldberg produit par Tyler Perry. Également en VOD, Tic et Tac vont reprendre du service avec Chip ‘N Dale: Rescue Rangers, un mélange d'animation et de live-action avec John Mulaney et Andy Samberg, Robert Zemeckis va réaliser un remake de Pinocchio avec Tom Hanks et Gepetto, et Peter Pan & Wendy, avec Jude Law en Capitaine Crochet et Yara Shahidi en Fée Clochette, sera réalisé par David Lowery. Pour mémoire, des films Jungle Cruise, Cruella et La Petite Sirène étaient déjà annoncés, ainsi qu'un projet Le Roi Lion : surprise, il s'agira d'une préquelle réalisée par Barry Jenjins (Moonlight), avec de la musique signée Hans Zimmer, Pharrell Williams et Nicholas Britell.



One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Peter Pan & Wendy will be flying to #DisneyPlus. David Lowery directs an amazing cast including @YaraShahidi in the role of Tinker Bell and Jude Law as Captain Hook. ???????? pic.twitter.com/U8tWoxxSOk — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

À cela il faut ajouter une nouvelle suite à Il était une fois/Enchanted baptisée Disenchanted, toujours avec Amy Adams en Giselle, des films autobiographiques sur les sportifs Keanon Lowe, Chris Paul et Giannis Antetokounmpo. Toujours pour le SVOD, Disney Studios prépare enfin trois séries animées sur les licences 20th Century Studios que sont Journal d'un Dégonflé, La Nuit au Musée et... L'Âge de Glace, avec un feuilleton The Ice Age Adventures of Buck Wild où Buck la belette sera encore doublé par Simon Pegg en VO.

Enfin, en vrac, chez les autres branches de l'empire, sachez que Lucasfilm prépare une série Willow, que la préproduction du prochain Indiana Jones avec Harrison Ford et le réalisateur James Mangold est en cours pour une sortie en juillet 2022, ou que FX développe une série Alien et une superproduction avec des réalisateurs de Game of Thrones baptisée Shōgun, entre autres.

Lucasfilm is in pre-production on the next installment of Indiana Jones. At the helm is James @Mang0ld, director of Ford v Ferrari, and Indy himself, Harrison Ford, will be back to continue his iconic character’s journey. Adventure arrives July 2022. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Lastly, FX is developing a retelling of James Clavell's saga Shōgun. @Justin_Marks_ and Rachel Kondo are adapting the epic with award-winning producer Tim Van Patten. pic.twitter.com/afFigszieg — Disney (@Disney) December 10, 2020

Pour mémoire, Disney+ coûte actuellement 6,99 € par mois et 69,99 € par an, mais va passer à 8,99 € par mois et 89,99 € en février prochain avec l'arrivée de Star et de plein de nouveaux contenus. Et il faut dire qu'il y aura largement de quoi se faire plaisir sur le service ces prochaines années.

