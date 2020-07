Luca : Disney Pixar annonce un nouveau film d'animation sur la Riviera italienne

Cette année, Pixar Animation Studios prévoit de nous proposer une double dose de longs-métrages. Nous avions pu découvrir En Avant et son univers féérique en mars dernier (et rapidement sur Disney+), tandis que Soul, le conte musical dans le monde des fantômes, est désormais attendu pour le 25 novembre en France suite à un report dû au COVID-19.

La société a forcément d'autres projets sur le feu, et c'est étonnamment via un simple message sur les réseaux sociaux que le suivant a été officialisé. Il s'appellera Luca, et nous contera l'été inoubliable d'un jeune garçon dans une ville balnéaire de la Riviera italienne. Sa réalisation a été confiée à l'Italien Enrico Casarosa, un vétéran du département d'animation qui a travaillé sur Les Indestructibles 2 ou Coco, et sa production à Andrea Warren, qui elle a planché sur WALL-E ou Rebelle par le passé.

Seuls un logo et une illustration du film d'animation ont été dévoilés pour le moment. La date de sortie de Luca, c'est pour l'été 2021 dans les salles françaises et internationales. Si vous préférez les Walt Disney Animated Classics, rappelons que Disney prépare aussi Raya et le Dernier Dragon et Encanto, pour un voyage dans le monde fantastique au Kumandra pour l'un et au Brésil pour l'autre.