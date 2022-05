DISNEY+ : She-Hulk: Attorney at Law, nouveau titre, date de diffusion et retour de Bruce Banner dans une première bande-annonce

Il n'y a pas que la température qui est chaude en ce moment, car c'est aussi le cas de Marvel Studios. Alors que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est encore tout récent et continue d'être diffusé au cinéma et que Moon Knight s'est achevé, ce sont les prochaines séries prévues pour Disney+ qui font parler d'elles. Ce mardi, nous avons ainsi pu découvrir une première photo et quelques détails concernant Echo, et nous ne sommes plus qu'à trois semaines de l'arrivée de Miss Marvel. Eh bien, le programme qui lui succédera se montre déjà et aura en vedette un personnage féminin tout aussi singulier, nous parlons bien évidemment de She-Hulk.

Bande-annonce VO

La série déjà aperçue en fin d'année dernière se trouve d'ailleurs un titre définitif en anglais un peu rallongé, puisqu'il faudra désormais l'appeler She-Hulk: Attorney at Law (du moins en anglais), soulignant le job de son héroïne Jennifer Walters interprétée par Tatiana Maslany, à savoir avocate. Cette première bande-annonce qui vient d'être diffusée présente quelques détails du scénario, dans lequel Holden Holliway va placer Jennifer à la tête de la division juridique dédiée aux super-humains. En plus de ça, tout comme dans les comics, cette dernière est donc la cousine de Bruce Banner, qui fera donc son retour, toujours sous les traits de Mark Ruffalo et qui va lui enseigner à maîtriser sa transformation en She-Hulk, due à une transfusion sanguine de ce dernier.

L'humour propre aux productions Marvel Studios sera présent, en témoigne quelques réflexions bien placées. Le monde entier va donc découvrir cette avocate pas comme les autres, qui n'aura visiblement pas peur de se montrer en public sous cette forme. Plus étonnant, un plan de la vidéo nous montre une sorte de Power Ranger vert (Frog-Man ?), tandis que d'autres promettent un affrontement en plein tribunal entre She-Hulk et Titania (Jameela Jamil), ainsi que le retour de l'Abomination (Tim Roth). Benedict Wong fera également une apparition en tant que Wong, sans doute en lien avec Shang-Chi.

Pour terminer, nous apprenons donc la date à laquelle sera lancée cette série She-Hulk: Attorney at Law sur Disney+, le mercredi 17 août 2022, avec un total de 9 épisodes. Bon, elle avait fuité un peu plus tôt dans la semaine via le site anglais de la firme, mais au moins nous sommes désormais fixés. Avant ça, nous pourrons voir en salles le prochain long-métrage du MCU, mettant en scène deux Thor pour le prix d'un !

