DISNEY+ : She-Hulk : Avocate brise le 4e mur et fait le plein de caméos dans une nouvelle bande-annonce sensationnelle

La Phase 4 du MCU touche donc à sa fin et la dernière série qui en fera partie sera donc She-Hulk: Attorney at Law, ou She-Hulk : Avocate si vous préférez. Nous avions pu découvrir sa première bande-annonce et sa date de début de diffusion en mai dernier, avec des VFX sur Jennifer Walters (Tatiana Maslany) qui avaient alors fait parler d'eux. La série s'est évidemment montrée à nouveau à l'occasion du panel de Marvel Studios à la San Diego Comic-Con, avec un deuxième trailer. Alors, est-ce qu'il y a du mieux ? Clairement oui !

Bande-annonce VO

C'est non sans humour que nous retrouvons donc Jennifer Walters qui est entraînée par son cousin Bruce Banner (Mark Ruffalo) sous sa forme de Hulk sur une île paradisiaque, les deux ayant une relation qui promet de nous faire passer un bon moment. Et que Deadpool prenne garde, car elle brise même le 4e mur en s'adressant à nous, et pas qu'une fois ! L'autre partie de la vidéo sert à mettre en avant le cabinet GLKH (Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway), une division spécialisée dans les procédures judiciaires pour les êtres dotés de pouvoirs et qui sera dirigée par She-Hulk comme le veut Holden Holliway. Le tout s'annonce musclé et bien délirant, ce qui est pleinement assumé puisque la série est qualifiée d'humoristique.

Si vous êtes fans des caméos, vous serez servis, car en plus de l'Abomination / Emil Blonsky (Tim Roth) qu'elle va devoir représenter, Wong (Benedict Wong) apparaît cette fois comme par magie et évoque une menace pesant sur tout l'univers, en plus d'être un peu largué en évoquant le Livre de Vishanti présent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et, oui, la scène finale montre bien Daredevil en costume sans en montrer le visage ! Il semble même que des membres du Damage Control soient également présents, décidément...

Le premier épisode de She-Hulk: Attorney at Law sera pour rappel diffusé à compter du mercredi 17 août sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.