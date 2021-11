DISNEY+ : des séries X-Men, Echo, Spider-Man, Marvel Zombies et Agatha Harkness annoncées, et des teasers pour Moon Knight, She-Hulk et Ms. Marvel !

Les annonces du Disney+ Day ont été nombreuses, mais pas spécialement surprenantes du côté des productions purement Disney et Pixar, voire même National Geographic, comme vous pouvez le constater dans notre récapitulatif. Marvel Studios a ensuite enchaîné pour nous faire découvrir le futur du MCU sur le service de streaming (donc pas de long-métrage ici) avec là encore des évidences et plusieurs rappels, mais aussi quelques surprises et officialisations de bruits de couloir à même de satisfaire les fans. Voyons donc tout ça.

Deux catégories se dessinent donc avec d'un côté des séries animées et de l'autre du live-action, ce qui devrait encore étoffer l'univers (ou plutôt le multivers) partagé dont la Phase 4 ne cesse de prendre de l'épaisseur. Outre la reprise du fameux meme avec Wolverine ci-dessus, ce sont de traditionnels logos sur fond noir qui ont été diffusés, certains actualisés pour les feuilletons dont nous connaissions déjà l'existence.

Marvel Studios va donc ressusciter le dessin animé X-Men diffusé de 1992 à 1997, reste à voir son implication dans le MCU, les mutants étant amenés à y être introduits depuis que les droits auparavant détenus par la Fox ont été récupérés. Du reste, les titres sont assez parlant par eux-mêmes et nous rendent déjà curieux.

Séries animées X-Men '97 (2023) - De nouvelles histoires dans la chronologie de la série des années 90 avec Beau DeMayo comme producteur exécutif et scénariste.

- De nouvelles histoires dans la chronologie de la série des années 90 avec Beau DeMayo comme producteur exécutif et scénariste. What If...? saison 2 - Après la création des Gardiens du Multivers, le Gardien retourne observer d'autres héros du MCU et divers mondes étranges. Bryan Andrews y sera réalisateur aux côtés du scénariste AC Bradley, tous deux occupant le rôle de producteur exécutif.

- Après la création des Gardiens du Multivers, le Gardien retourne observer d'autres héros du MCU et divers mondes étranges. Bryan Andrews y sera réalisateur aux côtés du scénariste AC Bradley, tous deux occupant le rôle de producteur exécutif. Spider-Man: Freshman Year - Une série qui suivra le parcours de Peter Parker pour devenir l'Homme-Araignée au sein du MCU avec un style célébrant les origines du personnage en comics. Jeff Trammel y est scénariste en chef et producteur exécutif.

- Une série qui suivra le parcours de Peter Parker pour devenir l'Homme-Araignée au sein du MCU avec un style célébrant les origines du personnage en comics. Jeff Trammel y est scénariste en chef et producteur exécutif. I Am Groot - Des courts-métrages mettant en scène la croissance de Baby Groot qui va s'attirer des ennuis, réalisés par Kirsten Lepore.

- Des courts-métrages mettant en scène la croissance de Baby Groot qui va s'attirer des ennuis, réalisés par Kirsten Lepore. Marvel Zombies - Bryan Andrews sera le producteur exécutif de cette série où « une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau de zombies qui ne cesse de s'étendre ».

Concernant Echo, dont le nom ne parlera pas forcément au public, il s'agit d'une héroïne évoluant dans la sphère d'influence de Daredevil sous les traits de Maya Lopez, qui a aussi eu comme nom Ronin (l'alias de Clint Barton pendant un moment) et dispose dans les comics de réflexes photographiques similaires à ceux du Taskmaster... Quant à Agatha Harkness, elle a fait son apparition dans WandaVision et va donc avoir plus qu'un rôle d'antagoniste cette fois, ce qui a de quoi rendre curieux en sachant ce qu'elle a pu accomplir dans les comics, notamment face à l'une des incarnations de Kang.

Séries live-action Moon Knight (2022) - Oscar Isaac jouera le rôle d'un justicier souffrant de troubles dissociatifs de l'identité, avec en toile de fond une guerre meurtrière entre dieux égyptiens. Mohamed Diab y est réalisateur et producteur exécutif, avec Jeremy Slater comme scénariste.

- Oscar Isaac jouera le rôle d'un justicier souffrant de troubles dissociatifs de l'identité, avec en toile de fond une guerre meurtrière entre dieux égyptiens. Mohamed Diab y est réalisateur et producteur exécutif, avec Jeremy Slater comme scénariste. She-Hulk - Nous suivrons Jennifer Walters, avocate spécialisée dans les affaires liées aux super-héros, qui est ou va devenir She-Hulk. Hulk (Mark Ruffalo) et l'Abomination (Tim Roth) seront également présents dans cette comédie réalisée par Kat Coiro (également productrice exécutive) et Anu Valia, avec Jessica Gao en tant que scénariste et productrice exécutive.

- Nous suivrons Jennifer Walters, avocate spécialisée dans les affaires liées aux super-héros, qui est ou va devenir She-Hulk. Hulk (Mark Ruffalo) et l'Abomination (Tim Roth) seront également présents dans cette comédie réalisée par Kat Coiro (également productrice exécutive) et Anu Valia, avec Jessica Gao en tant que scénariste et productrice exécutive. Ms. Marvel (été 2022) - Les débuts de Kamala Khan (Iman Vellani) en tant qu'héroïne. Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy y sont réalisateurs, Bisha K. Ali scénariste et tous font office de producteurs exécutifs.

- Les débuts de Kamala Khan (Iman Vellani) en tant qu'héroïne. Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy y sont réalisateurs, Bisha K. Ali scénariste et tous font office de producteurs exécutifs. Echo - Une série avec Maya Lopez (Alaqua Cox), qui sera présentée dans Hawkeye.

- Une série avec Maya Lopez (Alaqua Cox), qui sera présentée dans Hawkeye. Ironheart - Une série mettant en scène Riri Williams (Dominique Thorne) inventrice de génie ayant créé une armure plus avancée que celle d'Iron Man.

- Une série mettant en scène Riri Williams (Dominique Thorne) inventrice de génie ayant créé une armure plus avancée que celle d'Iron Man. Agatha: House of Harkness - Kathryn Hahn reprendra son rôle dans cette série où Jac Schaefer reprendra son poste de scénariste et productrice exécutive.

- Kathryn Hahn reprendra son rôle dans cette série où Jac Schaefer reprendra son poste de scénariste et productrice exécutive. Secret Invasion - Une série avec Nick Fury (Samuel L. Jackson) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn) qui dépeindra comme dans les comics l'invasion des Skrulls ayant infiltré la Terre depuis des années.

- Une série avec Nick Fury (Samuel L. Jackson) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn) qui dépeindra comme dans les comics l'invasion des Skrulls ayant infiltré la Terre depuis des années. The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Épisode spécial écrit et dirigé par James Gunn.

Notez que le programme spécial Marvel Studios diffusé en exclusivité sur Disney+ nous montre un extrait d'Hawkeye, mais aussi les premiers teasers de Moon Knight avec Oscar Isaac, She-Hulk où nous retrouvons l'alter ego de Bruce Banner (Mark Ruffalo) et un aperçu du personnage joué par Tatiana Maslany, Ms. Marvel et Secret Invasion avec un Nick Fury campé par Samuel L. Jackson plus classe que jamais. Il nous rappelle aussi qu'une saison 2 de Loki est en cours de production, de même que The Guardians of the Galaxy Holiday Special et Armor Wars.

