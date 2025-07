NETFLIX : Assassin's Creed, cinq ans après, la série live-action de nouveau officialisée avec l'annonce de deux showrunners connus

Tout est (enfin) permis





L'idée de décliner la licence Assassin's Creed sur nos écrans ne date pas d'hier. En effet, après le film live-action de 2016 avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, qui ne s'en tirait pas trop mal compte tenu de tout ce qu'il devait mettre en place et montrer en aussi peu de temps, c'est une série pour Netflix qui avait été annoncée en octobre 2020. Toutefois, la pré-production s'est enlisée au fil des années et le showrunner Jeb Stuart avait ainsi quitté le projet, comme déclaré début 2023. Pour autant, rien n'a été enterré, bien au contraire puisque le feu vert a été donné par le SVoD !

Une équipe de choc pour donner vie à Assassin's Creed ?





Sur son site officiel, Ubisoft a donc annoncé cette bonne nouvelle, indiquant qu'en guise de showrunners, producteurs exécutifs et créateurs, ce sera le duo Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) et David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing) qui sera à la barre. De plus, la production exécutive a également été confiée à Gerard Guillemot, Margaret Boykin et Austin Dill du côté d'Ubisoft Film & Television, ainsi que Matt O'Toole.

Nous sommes enthousiastes de collaborer avec Roberto, David et nos partenaires de Netflix pour donner vie à cette franchise culte. Nous sommes impatients de proposer une expérience qui reflète pleinement ce que les fans apprécient dans Assassin's Creed, tout en faisant découvrir ses mondes inoubliables et ses thèmes intemporels à de nouveaux publics du monde entier. - Margaret Boykin, productrice exécutive et responsable du contenu chez Ubisoft Film & Television Nous sommes fans d'Assassin's Creed depuis sa sortie en 2007. Chaque jour que nous travaillons sur cette série, nous en ressortons enthousiasmés et touchés par les possibilités qu'elle nous offre. Derrière l'ampleur, le spectacle, le parkour et les sensations fortes se cache la trame d'une histoire humaine des plus essentielles - des êtres en quête de sens, aux prises avec des questions d'identité, de destinée et de foi. Il y est question de pouvoir, de violence, de sexe, de cupidité et de vengeance. Mais plus que tout, cette série parle de la valeur des liens humains, entre les cultures et les époques. Et de ce que nous risquons de perdre en tant qu'espèce lorsque ces liens se brisent. Nous sommes soutenus par une équipe formidable avec les personnes d'Ubisoft et nos champions chez Netflix, et nous sommes déterminés à créer une expérience inoubliable pour les fans à travers la planète. - David Wiener et Roberto Patino dans une déclaration conjointe Lorsque nous avons annoncé notre partenariat avec Ubisoft en 2020, nous nous étions fixé l'objectif ambitieux de donner vie au monde riche et vaste d'Assassin's Creed de manières inédites et audacieuses. Aujourd'hui, après des années de collaboration acharnée, il est inspirant de constater le chemin parcouru. Guidée par les mains expertes de Roberto Patino et David Wiener, l'équipe a soigneusement conçu une aventure épique qui honore l'héritage de la franchise Assassin's Creed et invite les fans de longue date comme les nouveaux venus à vivre l'expérience palpitante de la Confrérie comme jamais auparavant. - Peter Friedlander, vice-président, séries scénarisées chez Netflix

Quid du scénario ?





Pour le moment, les seuls détails concernant l'intrigue de cette première série issue du partenariat entre Ubisoft et Netflix est qu'elle sera bien centrée sur la guerre secrète entre les Assassins et Templiers, respectivement qualifiés de factions de l'ombre cherchant à préserver le libre arbitre et à déterminer le futur de l'humanité via le contrôle et la manipulation, en mettant en scène des personnages à travers des moments clés de l'Histoire pour façonner le destin de l'humanité. Alors que les récents jeux n'ont pour beaucoup de joueurs pas suffisamment mis cette lutte au premier plan, cette optique ne peut qu'être bien accueillie.

Reste à voir de quelle manière la méta histoire dans le présent sera abordée puisqu'avec Assassin's Creed Shadows, un bond indéniable dans le futur a été fait. Notez que Lee Majdoub, qui a prêté sa voix à Basim dans Mirage, a reposté l'annonce en se disant intéressé.

Bon, d'ici à ce que nous ayons un casting, puis un tournage et une postproduction, les jeux risquent de défiler compte tenu de tout ce qu'Ubisoft aurait actuellement en développement, dont Assassin's Creed Black Flag Remake.

