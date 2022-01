DISNEY+ : Moon Knight, un nouveau teaser avec Oscar Isaac en costume en attendant la bande-annonce

La fin d'année 2021 s'est terminée avec la sortie en salles de Spider-Man: No Way Home et la diffusion sur Disney+ de la série Hawkeye. Le MCU va continuer à être développé en 2022 et Marvel Studios a ainsi bien des projets sur le feu. Si au cinéma, la grandiloquence sera à nouveau de rigueur avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la plateforme de streaming va elle nous introduire plusieurs personnages inédits, à commencer par le Moon Knight. Nous avions déjà pu en découvrir quelques secondes à l'occasion du Disney+ Day et son lot d'annonces en tout genre, mais seuls les abonnés au service y avaient accès dans de bonnes conditions. Ce week-end, un nouveau teaser a été diffusé, cette fois à la vue de tous.

Tune in MONDAY for the world trailer premiere of the all-new @disneyplus original series, @marvelstudios’ #MoonKnight ???? during the NFL Super Wild Card matchup on @espn/@abcnetwork. pic.twitter.com/p248BIAcM7 — Hulu (@hulu) January 15, 2022

Étrangement, ce n'est pas le compte de Disney+ qui l'a mis en ligne en premier, mais celui de Hulu (le compte de l'autre SVoD l'a posté un peu après), de quoi laisser penser que nous aurons droit à un contenu bien plus « adulte » et moins « family friendly » à l'instar de M.O.D.O.K. (qui n'a aucun lien avec le Marvel Cinematic Universe). Dans tous les cas, cela ne changera rien pour nous puisque la section Star propose ce type de programmes.

L'ambiance est d'ailleurs bien sombre lors de ces extraits, alors que la transformation du personnage interprété par Oscar Isaac est montrée et qu'il est vu en train de frapper ce qui pourrait être un loup-garou. Nous serons peut-être fixés sur ce détail d'ici quelques heures, puisque ce clip est avant tout là pour donner rendez-vous au public. En effet, la première véritable bande-annonce de Moon Knight sera diffusée cette nuit lors du NFL Super Wild Card, lors duquel le public découvrira quelles équipes s'affronteront lors des matchs des playoffs de football américain. ESPN et ABC étant aussi sous l'égide de The Walt Disney Company, rien de plus logique que cet évènement soit utilisé pour la promotion.

Espérons qu'une date de diffusion soit donnée par la même occasion pour ce qui devrait donc être la prochaine série à débarquer sur Disney+. Vous pouvez vous y abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.