DISNEY+ : Moon Knight se montre au Super Bowl avec un spot TV schizophrénique

Après nous avoir régalé avec une nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios a évidemment enchaîné avec un spot TV pour Moon Knight à l'occasion du Super Bowl, sa prochaine série qui verra le jour sur Disney+ à partir du 30 mars prochain. Son premier trailer nous montrait surtout Steven Grant, ou Marc Spector, le protagoniste souffrant d'un trouble de l'identité et de perception de la réalité. Eh bien, nous voyons cette fois un peu plus son alter ego tout de blanc vêtu.

Bande-annonce VO

Outre les scènes reprises, tout comme la chanson Day 'n' Night de Kid Cudi qui résonne à nouveau, nous pouvons découvrir quelques jeux de miroir saisissants mettant en exergue les talents d'acteur d'Oscar Isaac, quelques interactions avec le personnage joué par Ethan Hawke, le gourou Arthur Harrow, mais aussi un peu d'action avec le Moon Knight, dont la cape forme un croissant de Lune une fois déployée. Des visuels ont dans le même temps été diffusés sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.