Disney+ : 10 séries Star Wars et Marvel, prix augmenté avec l'arrivée de Star et nouveautés directement en VOD, le futur du service dévoilé !

Et si le COVID-19 avait précipité la priorisation du numérique et des SVOD pour la production cinématographique ? Warner Media a surpris tout le monde en annonçant que ses 17 films prévus pour 2021 sortiraient tous en simultané au cinéma et sur HBO Max aux États-Unis, et il semblerait que Disney suive un chemin assez similaire, au moins en partie. Pour le Disney Investor Day, le géant a annoncé que son service de vidéo à la demande comptait déjà 86 millions d'abonnés, et qu'il comptait renforcer son offre.



Après avoir proposé Mulan en Premier Access payant via Disney+ (sauf en France où il est disponible depuis le 4 décembre sans majoration), il prévoit de diffuser Soul sans paiement additionnel à Noël. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, c'est sans grande surprise que nous apprenons que Raya et le dernier dragon suivra le même chemin. Sa date de sortie est calée au 5 mars 2021 sur Disney+ aux États-Unis, avec un tarif Premier Access à payer en plus de l'abonnement pour le visionner, et une diffusion en simultané dans les salles étasuniennes. En France, le Premier Access n'étant à priori pas possible, nous aurons soit droit à une sortie sur Disney+ quelques mois plus tard, soit une diffusion en salles si la crise le permet.

Et ce ne sera que le début de ce virage vers le numérique : ces prochaines années, Disney+ accueillera « directement » environ 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, 15 séries Disney en live-action, animées ou produites par Pixar, et 15 longs-métrages Disney live-action, animés ou produits par Pixar ! Pour les films, reste désormais à savoir s'ils auront droit à une sortie en salle en simultané ou non...

Du côté des séries Marvel, rien de surprenant, WandaVision, Faucon et le Soldat de l'Hiver, Loki, What if?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk sont déjà dans les cartons. Mais pour Star Wars, nous étions tout juste au courant de la venue d'un feuilleton Obi-Wan Kenobi, d'un produit par Leslye Headland et d'une série animée Star Wars: The Bad Batch, alors bien plus vont faire parler d'elles dans les mois qui viennent. Et pour les fans des productions Disney et Pixar plus traditionnelles, il y aura donc largement de quoi se mettre sous la dent.

Over the next few years, roughly 10 @Marvel series, 10 @StarWars series, 15 Disney live action, @DisneyAnimation, and @Pixar series, plus 15 all-new Disney live action, Disney Animation, and Pixar features will be released directly on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Et ce n'est pas tout ! Disney prévoyait de lancer une plateforme de VOD dénommée Star en 2021, qui doit reprendre le concept de Hulu, mais dans les autres pays que les États-Unis. Son accessibilité variera suivant les régions, mais en Europe, son contenu sera directement intégré à l'offre de base, au même titre que les programmes National Geographic. Un nouvel onglet nous donnera accès à des productions venant notamment de ABC Studios, Disney Television Studios, Freeform, FX, FXX, 21st Century Fox et Searchlight à partir du 23 février 2021. Pour le même prix ? Pas vraiment, car bien que les abonnés pourront continuer à payer 6,99 € par mois jusqu'en août au moins, le tarif pour les nouveaux clients passera à 8,99 € par mois (et 89,99 € par an ?) dès février.

In select international markets, Star will add a huge collection to @DisneyPlus, including hit series from Disney Television Studios and FX, blockbuster films and library content from the Disney and @21CF libraries, and exclusive local original content. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Alors, prêts pour une overdose de nouveautés dans les années à venir ? L'abonnement mensuel à Disney+ coûte toujours 6,99 € par mois, et l'annuel 69,99 €.