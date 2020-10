CINEMA : Raya et le dernier dragon, de l'action et les bases de l'intrigue dans un premier trailer du film d'animation Disney

C'est à l'occasion de la D23 Expo d'août 2019 que Disney dévoilait Raya et le dernier dragon (Raya and the Last Dragon en anglais), un nouveau film d'animation à l'ambiance résolument asiatique. Depuis, le COVID-19 est passé par là en reportant sa sortie, et plusieurs changements ont été opérés à plusieurs niveaux de la production. Le projet est toutefois sur de bons rails, puisqu'il se montre enfin à travers une première bande-annonce fort prometteuse.

Bande-annonce en VF

Les premiers instants ont de quoi faire penser à La Légende de Korra, et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Nous y découvrons donc Raya tentant de s'infiltrer dans une chambre forte à la manière d'une ninja, en s'aidant de son fidèle et adorable compagnon Tuk Tuk. De ses paroles, nous comprenons qu'il s'agit d'un entraînement, où elle doit ensuite combattre un guerrier masqué qui est sans doute son maître, nous donnant l'occasion d'apprécier quelques scènes d'action. Quelques plans nous montrent également les différents peuples du monde de Kumandra et Raya chevauchant Tuk Tuk au beau milieu d'un désert, alors qu'elle est en quête du dernier dragon Sisu pour rétablir la paix. Tout un programme qu'il nous tarde de voir.

Bande-annonce en VO

Raya et le dernier dragon est attendu en mars 2021 dans les salles de cinéma, en espérant que rien ne vienne le repousser cette fois. La date précise du 12 mars n'est elle plus évoquée, donc wait & see. En attendant, vous pouvez vous abonner à Disney+ dès 6,99 € par mois pour (re)découvrir le vaste catalogue de la firme à Mickey.