CINEMA : Raya et le dernier dragon, une nouvelle bande-annonce pour découvrir le fabuleux monde de Kumandra

La sortie de Raya et le dernier dragon se rapproche, que ce soit dans les salles si jamais c'est possible ou en Premier Access sur Disney+ (en plus du coût de l'abonnement). Forcément, sa promotion s'accélère et après une bande-annonce nous en ayant mis plein les yeux le mois dernier, le long-métrage d'animation est déjà de retour cette semaine. Ayant rapidement fait un détour par le Super Bowl avec une pub à retrouver en fin d'article, c'est surtout son nouveau trailer qui capte notre attention, emplie de scènes inédites et qui nous en apprend encore un peu plus sur le cadre de l'aventure.

Le monde imaginaire de Kumandra est ainsi formé de terres entourant un fleuve ayant la forme d'un dragon, autours duquel différentes tribus se sont établies et qui vivaient en harmonie avec ces créatures de légende jusqu'à ce qu'elles se sacrifient pour repousser une force maléfique il y a de ça 500 ans. Ce même mal étant désormais de retour, Raya doit donc trouver Sisu, le dernier dragon, qui n'est pas exactement aussi douée que le veut la légende... L'humour tiendra évidemment une place importante et participera pleinement à l'émerveillement, avec en fond une morale déjà énoncée sur le fait de savoir accorder sa confiance envers autrui, symbolisée par cette étonnante bande de héros.

Par chez nous, Raya et le dernier dragon est attendu le 3 mars prochain, mais difficile de dire si nous pourrons le voir de suite, les salles n'étant pas prêtes de rouvrir dans notre pays...