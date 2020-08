Raya et le Dernier Dragon : du changement pour les réalisateurs, les scénaristes et la doubleuse principale du film d'animation Disney

Officiellement, Raya et le Dernier Dragon, le prochain long-métrage Disney prévu après le Soul de Pixar, est attendu pour le 12 mars 2021. Il se pourrait que le COVID-19 change malgré tous les plans de la société de production, au même titre que des mouvements importants du côté de l'équipe créative.

Il vient d'être confirmé à Entertainment Weekly que les réalisateurs initiaux, Paul Briggs et Dean Wellins, étaient relégués au rang de co-metteurs en scène, et que Don Hall (Vaianai, Les Nouveaux Héros) et Carlos López Estrada (Blindspotting) allaient prendre la relève. Sur le même ordre d'idée, Qui Nguyen (She Kills Monsters, Vietgone) obtient aussi le rôle de scénariste aux côtés d'Adele Lim (Crazy Rich Asians). Kelly Marie Tran (Star Wars : Les Derniers Jedi) remplace elle la Canadienne Cassie Steele pour le doublage de l'héroïne Raya, mais Awkwafina donnera toujours sa voix à Sisu, un dragon enfermé dans un corps humain.

« En tant que cinéastes, Don et Carlos apportent une combinaison de savoir-faire en animation et de narration émotionnelle à Raya et le Dernier Dragon, portant notre aventure fantastique à des hauteurs surprenantes, originales et dynamiques », déclare Jennifer Lee, directrice de la création de Walt Disney Animation Studios. « Ils ont tous deux vu le potentiel de ce film et avaient une vision forte de l'histoire, en particulier pour notre personnage principal, joué par la merveilleuse talentueuse Kelly Marie Tran. Et ce n'est pas une mince affaire, les réalisateurs Don et Carlos, les scénaristes Qui et Adele et toute l'équipe de 400 artistes Disney Animation réalisent ce film ensemble, tout en étant séparés et travaillant de chez eux. »