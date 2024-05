The Acolyte : du bon Star Wars en vue, Disney partage une bande-annonce alléchante !

Disney continue d’exploiter la licence Star Wars dans tous les sens. Après Ahsoka, c’est la série The Acolyte qui verra le jour. Pour la journée « May the force be with you », une bande-annonce quelque peu attrayante a été partagée. Ainsi, nous pouvons y voir des gentils, un méchant casqué, et des sabres laser (une rcette simple, mais parfaite ?). Comme vous pouvez le constater, l’antagoniste exhibe une dentition... quelque peu effrayante.

Bande-annonce en VF.



Les théories fusent sur la Toile, certains pensent qu’il pourrait s’agir de Abeloth, une entité du Côté Obscur de la Force. Votre avis sur la chose ? Pensez-vous à un nouvel ennemi ou au retour d’un opposant connu ? Il est vrai que le casque abimé peut aussi faire penser à Kylo Ren… Les hypothèses sont nombreuses, mais nous aurons un début de réponse prochainement.

Bande-annonce en VOST.



Et pour cause, les deux premiers épisodes de The Acolyte seront diffusés le 5 juin 2024.

Rappelons qu’un abonnement d’un an à Disney+ coute 89,90 € ou 8,99 € par mois.