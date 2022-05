Star Wars : un point sur la sortie des séries Andor, Ahsoka et The Acolyte, une nouvelle série par Jon Watts en projet, les films de Rian Johnson en pause

Le calendrier des séries Star Wars sur Disney+ commence à être de plus en plus dense, conséquence logique du nombre de projets en cours pour la plateforme. Après The Book of Boba Fett, nous attendons en effet impatiemment la mini-série Obi-Wan Kenobi qui débutera ce 27 mai 2022.

Et ensuite ? À l'occasion d'un article de Vanity Fair, Lucasfilm a fait le point sur ses productions à venir, dont les séries. Nous retrouverons ainsi Andor, sur Cassian de Star Wars: Rogue One, dans le courant de l'été 2022, suivi par la saison 3 de The Mandalorian fin 2022 ou début 2023, et ensuite Ahsoka puis The Acolyte dans le courant de l'année prochaine. Les disponibilités de Rangers of the New Republic et Lando ne sont pas encore évoquées, ni celle du film d'animation Star Wars: A Droid Story.



Le dossier révèle surtout une autre série qui est en gestation, qui n'a pas encore de titre, mais est surnommée Grammar Rodeo. Elle est produite et réalisée par Jon Watts et scénarisée par Chris Ford (Cop Car, Spider-Man: No Way Home), et se déroulera entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, à l'instar de The Mandalorian. Les premiers échos la décrivent comme « une version galactique des films d'aventure classiques Amblin des années 80 », pour laquelle 4 jeunes acteurs de 11 à 12 ans sont actuellement recherchés. Un récit Star Wars à la sauce Spielberg, il faut avouer que cela fait rêver.



Et pour ce qui est des films ? Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, assure qu'il y a « une feuille de route », mais elle semble moins claire suite au report de Star Wars: Rogue Squadron. Ainsi, le film réalisé par Taika Waititi et écrit par Krysty Wilson-Cairns arrivera « probablement » avant celui de Patty Jenkins. Ensuite, c'est plus flou, car le producteur du Marvel Cinematic Universe Kevin Feige ne développe finalement plus « rien de spécifique », contrairement à ce qui a été annoncé, et la trilogie de Rian Johnson, occupé par les Knives Out et son contrat avec Netflix, a été mise « en pause ». Autrement dit, s'ils avaient peut-être des idées en tête à un moment, il y a de fortes chances qu'elles aient été annulées, ou qu'elles soient confiées à d'autres sous des formes différentes à l'avenir...

Au moins, tout cela est clair : le futur proche de Star Wars, ce sera sur Disney+, le service à 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.