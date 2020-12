Disney+ : Star Wars: Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando et The Acolyte annoncés, et des infos pour les séries Andor et Obi-Wan Kenobi !

Le Disney Investor Day fut l'occasion pour le géant de faire le point sur l'avenir de Disney+ à l'international. L'offre va évoluer à l'international avec l'arrivée des programmes de Star, regroupant des programmes de nombreuses sociétés de l'empire Disney. Le prix de l'abonnement va d'ailleurs passer de 6,99 € à 8,99 € à cette occasion.

La production de 10 séries Star Wars en plus de The Mandalorian a aussi été confirmée au passage, même si nous ne connaissions que le feuilleton Obi-Wan Kenobi, celui sur Cassian Andor, celui produit par Leslye Headland et la série animée Star Wars: The Bad Batch. Bonne nouvelle, un tas d'autres ont déjà été révélés, à commencer par Star Wars: Rangers of the New Republic et Star Wars: Ahsoka !

Elles se dérouleront toutes les deux dans la même timeline que The Mandalorian, et la seconde se concentrera logiquement sur le personnage de Ahsoka, aperçu avec les traits de Rosario Dawson dans les derniers épisodes. Dave Filoni et Jon Favreau assureront la production, en utilisant la désormais célèbre technologie Stagecraft et ses décors affichés sur des écrans numériques.

Vous en voulez plus ? Alors, sachez qu'une série Lando sur Lando Calrissian est en développement par Justin Simien (Dear White People) ! Et pour ce qui est du projet de Leslye Headland, il s'agira de The Acolyte, « un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République ».

Nous avons aussi eu droit à un premier aperçu de Star Wars: Andor, dont le tournage a commencé il y a deux semaines à Londres pour une sortie en 2022. Fiona Shaw, Adria Arjona, Stellan Skarsgard et bien d'autres accompagneront Diego Luna au casting.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Et du côté de la mini-série Obi-Wan Kenobi réalisée par Deborah Chaw, Hayden Christensen reprendra son rôle d'Anakin Skywalker aka Dark Vador, pour un duel se déroulant 10 ans après La Revanche des Siths !

Et ça ne s'arrête pas là, car du côté de l'animation, Star Wars: The Bad Batch a aussi eu droit à sa bande-annonce, et nous avons appris l'arrivée d'un film d'animation par Industrial Light & Magic : Star Wars: A Droid Story, qui nous fera découvrir un nouveau héros aux côtés de R2-D2 et C3-P0. Enfin, Star Wars: Visions sera une série de courts-métrages par des références de l'animation japonaise, prévue pour 2021. De quoi être rassasiés pour plusieurs années !